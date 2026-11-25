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Žestoka svađa izbila je 19. aprila 2020. godine između Filipa Zindovića Kljajevića i njegovog saradnika na Skaju, od kojeg je zahtevao da se izjasni - da li je uz njega ili uz ekipu za koju je sumnjao da mu je namestila prevaru vrednu stotine hiljada evra.

Zindović je sumnjičio sagovornika da je učestvovao u pokušaju da mu naplate navodni gubitak narkotika, ali i da ga prevare prilikom transporta novca, zbog čega mu je poručio da dobro razmisli na čiju će stranu stati. To proizlazi iz komunikacije koju je Zindović, koristeći nadimak "MAKS", preko nekada zaštićene Skaj aplikacije razmenjivao sa osobom koja je koristila nadimak "Italiano", a kojoj se obraćao imenom Dejan.

"Brate nisam se nadao od tebe da ćeš da dozvoliš ove seljačke fore meni neko da radi", napisao mu je Zindović, poručujući da takvo ponašanje neće tolerisati.

"Možemo da se izbrišemo iz telefona ako ćeš da staneš na ovu stranu, đe znaš da rade fore klošarske i pravićeš se lud", dodao je.

Iz prepiske proizlazi da je Zindović sumnjao da su ga saradnici obmanuli u vezi sa navodnim padom kamiona, ali i da su pokušali da mu podmetnu materiju koja nije bila droga. U više navrata pominjao je iznose od 350.000 i 712.000, dovodeći ih u vezu sa poslovima transporta novca i narkotika.

"Dejane, sa čim su te to oni toliko zadužili da mi ovo napraviš. I juče da mi daješ adresu drugu đe vam ne stoji roba i da pišeš kao samo pare, pa onda i roba", napisao je Zindović osobi koja je pisala sakrivena iza Skaj nadimka "Italiano".

Sagovornik ga je pitao šta mu je napravio, objašnjavajući da mu je najpre rekao da je reč o Roterdamu, a da mu je konkretnu adresu prosledio nakon što ju je dobio.

"Alo, kamion je pao na dojavu, nemaš pečat robe", odgovorio mu je Zindović.

Potom je od njega zatražio da se izjasni.

"Jesi li ti sa mnom ili sa njima? Ja njih dužim za duplo toliko. Pa da vidimo ko će da izvuče deblji kraj", poručio je.

"Italiano" je pokušavao da smiri situaciju, objašnjavajući da i njega terete za nastali gubitak.

"Slušaj, polako, tenzije dolje, tako se ništa ne rješava", napisao je, dodajući da već dva dana smiruje situaciju zbog kamiona.

Zindović je, međutim, insistirao na tome da je reč o unapred osmišljenoj prevari, tvrdeći da ima informacije da kamion nije zaplenjen. Pisao je da je posao podrazumevao prevoz pet kilograma "robe" za Švajcarsku i da je automobil vraćao novac do granice kako bi se prikupio “"712h".

"Ćeralo je auto 5 za Švicu jel tako, 500h se uzelo i ti, kao dobri švajcarci daju unaprijed. Valjda je i tada bio plan da se uradim na foru za pare, pa nije uspjelo. I onda vam je auto išlo do švajcarske granice da ponese pare dolje, da ima 712h", napisao je Zindović.

"Italiano" mu je odgovorio da mu je prijatelj najavio "500h" i da je prvobitno tražio da se preuzme samo novac, a potom promenio zahtev i tražio da se vozi roba, ali Zindović insistira da je u pitanju "mix", a ne čista droga. Zindović je poručivao saradniku da "Što se tiče čitave CG svi moraju da vide sad đe će"....

Pominjao Gogića i Ajkovića

Tokom rasprave Zindović je pominjao i Gorana Gogića, navodeći da njegov sagovornik i sa njim radi poslove. Tražio je da još jednom razmotre situaciju, upozoravajući da, ukoliko sukob počne, više neće biti povratka.

Goran Gogić Foto: Printscreen YouTube, AP/Risto Božović

"Jer ako krene, posle više nema nazad", napisao je.

Zindović je tvrdio i da je otkriven identitet muškarca koji je prethodne večeri preuzeo novac, najavljujući da će ga pronaći i da će taj muškarac sve ispričati.

"Pazi ovo, ako si ovamo ovo rizikujem. Ovoga što je uzeo pare se saznalo ko je. Danas ili sjutra ćemo ga dić. Propričaće sve. Ako si s njima daj im info, pa nek bježi ta gnjida, ako nisi vidjećeš kad propriča".

"Italiano" mu je odgovorio da njemu niko od tih ljudi nikada nije podvaljivao, ističući da dobro poznaje Zindovića, ali i da je sa drugom ekipom mnogo toga prošao i "dosta hljeba pojeo".

"Pojeo je i Bojan Ajković, pa evo neće stati uz njih, a ne neko drugi”, odgovorio mu je Zindović.

Njegov sagovornik insistirao je na tome da nikoga unapred ne želi da okrivi, već da želi da utvrdi šta se dogodilo.

"Moraš malo da razumiješ, ne znaju te, pukli su mnogo u dva dana", napisao je "Italiano".

"Nisu pukli", odgovorio je Zindović, ponavljajući tvrdnju da je sve odavno smišljeno i da nikakvog pada nije bilo.

U završnici dostavljene komunikacije priznao je sagovorniku i da je bio fotografisan kada je, kako je napisao, napao izvesnog Aladina.

"Italiano" ga je upozorio da mu je prethodnog dana govorio drugačije.

"Juče si rekao da nisi slikan i tako neka bude. Nemoj da se mijenja priča, onda još više ide kod njih nepovjerenje", napisao je.

"Ove seljačke fore da mi neko radi..."

Bjelopoljac Zindović satima je poručivao Dejanu da se od njega nije nadao da će da dozvoli "ove seljačke fore meni neko da radi"...

"Pa nisam ja Bosiljko Savić da ovo prolazi. Ako kamion nije pao, biće riješen. A ove fore ne tolerišem jer ja nisam klošar. Tako da možeš sad da skreneš pažnju i da se ne prekorači respekt i doza poštovanja, jer onda više nemamo mi više ništa da pričamo. Možemo da se izbrišemo iz telefona ako ćeš da staneš na ovu stranu đe znaš da rade fore klošarske i pravićeš lud. Prevara može da bude prevara od nekog, ali ja sam garantovano i ja rešavam to isti momenat kad se bude znalo", piše on i pominje bivšeg crnogorskog boksera koji je nedavno u Americi priznao šverc 20 tona kokaina.

"Ali ovo neću da tolerišem jedne sekunde. Sa Goranom Gogićem radi posao isto, sjedite, neka. I pišite da još jednom razmotrimo kolko je pametno da se upuštamo u ovo. Jer ako krene, posle više nema nazad. Neka Goran kontaktira Vukašina i Radomana. Ja ovo ne vjerujem od tebe da može da dođe da učestvuješ u ovim stvarima. I mene si našao da namjestiš ovako na foru, jer imam povjerenje da kao uzima samo pare, pa druga adresa, jer vam je ovamo stan pa da se maknete. Brate, razmisli samo još jednom đe ćeš sad. Oćete da vam ja vraćam minus ako je pala roba, 350h pa 712h. Jesu li te iskoristili pa samo prepisuješ ili učestvuješ samo mi reci"...