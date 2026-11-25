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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su bivši fudbaler Partizana Vladimir Volkov (40), Ana Đorđević (36), nekadašnja supruga sina biznismena Sretena Karića, Stefana Karića kao i Stevan R. (28) zbog sumnje da su 22. novembra oko 8:20 časova u Dunavskoj ulici, neovlašćeno nosili vatreno oružje i municiju, dok je Volkov i neovlašćeno držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu 0,39 grama opojne droge MDMA.

- Osumnjičeni su na saslušanju izneli svoje odbrane. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da V.V. odredi pritvor ili da mu alternativno izrekne meru zabrane napuštanja stana, dok je A.Đ. i S.R. ukinuto zadržavanje - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Volkov Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Naredbom o sprovođenju istrage, kako se dodaje, osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a Volkovu i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Postoje osnovi sumnje da su oni, po prethodnom dogovoru, pištollj marke "glock" uklonjenog fabričkog broja, sa pripadajućim okvirom u kome se nalazilo 11 metaka kalibra 9,19 mm, za čije držanje i nošenje nisu imali odobrenje nadležnog državnog organa, zajednički nosili u vozilu marke BMW model X6, koje vozilo je u vlasništvu osumničenog V.V. - navodi se u saopštenju.

Ana Đorđević Foto: Youtube Printscreen

Kada je vozilo u Dunavskoj ulici zaustavljeno od strane policijskih službenika, kako se dodaje, vozilom je upravlljao S.R, dok se Vokov nalazio na suvozačevom mestu, a Ana Đorđević na mestu iza suvozača, dok je pomenuti pištolj sa mecima pronađen na patosnici iza vozačevog sedišta u torbici.