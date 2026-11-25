Sudar
HAOS U SAOBRAĆAJU KOD PRAVNOG FAKULTETA! Sudarili se tramvaj i automobil u centru Beograda - vozila oštećena, stvara se zastoj na ovoj deonici! (FOTO)
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U popodnevnim časovima je došlo do saobraćajne nesreće kod Pravnog fakulteta u Beogradu.
Kako se vidi na fotografijama Kurira sa lica mesta, u sudaru su učestvovali tramvaj i automobil, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.
Saobraćajna nezgoda kod Pravnog fakulteta: Sudar tramvaja i automobila Foto: Marko Karović
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Trenutno stanje učesnika nije poznato, dok će nakon uviđaja biti poznato više informacija.
Saobraćaj je na ovoj deonici puta u zastoju.
Kurir.rs
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