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Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu podnelo je danas optužni akt protiv S. B, kome se stavlja na teret da je kao načelnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada nesavesnim radom oštetio grad za 85.310.000 dinara.

U saopštenju VJT u Novom Sadu navodi se da je optužni akt protiv S. B. podnet zbog 129 krivičnih dela koja ulaze u sastav produženog krivičnog dela nesavestan rad u službi iz člana 361. Krivičnog zakonika.

Njemu se stavlja na teret da je kao načelnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, kršenjem propisa i opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora i na drugi način, očigledno nesavesno postupao u vršenju službe, i to u pogledu kontrole realizacije 129 projekata udruženja koje je Grad Novi Sad finansirao preko Gradske uprave za privredu.

Na taj način je Gradu Novom Sadu pričinjena šteta u iznosu od 85.310.000,00 dinara, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da optužni akt protiv S.B. ima 345 strana, a spisi predmeta više od devet hiljada stranica i nalaze se u 19 registratora.

Tužilaštvo je predložilo da sud izrekne S. B. maksimalnu zaprećenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina, kao i meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u maksimalnom trajanju od deset godina.

U saopštenju se navodi da je u periodu od 19. februara 2025. do 25. novembra 2026. godine, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnelo 35 optužnih akata kojim je obuhvaćeno 410 projekata, za koje postoji opravdana sumnja da su budžetu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovali štetu u iznosu većem od 156 miliona (156.016.136,52) dinara.

Dodaje se da su do sada tim povodom u 16 predmeta donete osuđujuće presude, od kojih su u 12 predmeta pravosnažne.