RUS NA PREVARU UZIMAO DUKATE I NOVAC U SRBIJI! MUP saopštio detalje i upozorio građane
- MUP je u Beogradu uhapsio ruskog državljanina K. S. (60) zbog sumnje da je učestvovao u više prevara sa nepoznatim saučesnicima.
- Prevarom o navodnoj teškoj povredi člana porodice, oštećeni su navodno naveli da predaju oko 200.000 evra i šest zlatnih dukata.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Direkcije policije - Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su ruskog državljanina K. S. (60), zbog postojanja osnova sumnje da je u saizvršilaštvu sa više za sada nepoznatih osoba izvršio više krivičnih dela prevara.
Kako se sumnja, više nepoznatih lica je dovelo u zabludu oštećene da su njihovi članovi porodice teško povređeni kao i da im je neophodna hitna medicinska intervencija, te su na taj način, održavajući ih u zabludi, naveli da osumnjičenom K. S. predaju novac u ukupnom iznosu od oko 200.000 evra i šest zlatnih dukata.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Direkcija policije apeluje na građane da, ukoliko dobiju poziv ovakve ili slične sadržine, najpre provere sa drugim članovima porodice da li je informacija istinita, a potom pozovu policiju i prijave ovakve slučajeve, pre nego što bilo šta drugo preduzmu.