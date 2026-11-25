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Policija nemačkog grada Alen objavila je da jutros pronađeno telo ženske osobe u šumi u blizini Murharta. Dodaje se da se pretpostavlja da je reč o 39-godišnjoj ženi koja je nestala pre oko dve nedelje.

Time je verovano završena potraga za Srpkinjom Tamarom Škorić koja je nestala 10. novembra upravo u Murhartu.

1/6 Vidi galeriju Nemačka policija traži Tamaru Foto: Printscreen/RTL

U saopštenju se dalje navodi da "za sada nema dokaza koji ukazuju na nasilnu smrt" i da će biti obavljena obdukcija.

Iz policije poručuju da se obustavlja potraga za Tamarom.

Podsetimo, Tamara Škorić je rodom iz sela kod Žablja.