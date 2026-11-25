Hronika
PRONAĐENO TELO U ŠUMI, SUMNJA SE DA JE REČ O NESTALOJ SRPKINJI: Nemačka policija se oglasila - obustavljena potraga za Tamarom
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Policija nemačkog grada Alen objavila je da jutros pronađeno telo ženske osobe u šumi u blizini Murharta. Dodaje se da se pretpostavlja da je reč o 39-godišnjoj ženi koja je nestala pre oko dve nedelje.
Time je verovano završena potraga za Srpkinjom Tamarom Škorić koja je nestala 10. novembra upravo u Murhartu.
Nemačka policija traži Tamaru Foto: Printscreen/RTL
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U saopštenju se dalje navodi da "za sada nema dokaza koji ukazuju na nasilnu smrt" i da će biti obavljena obdukcija.
Iz policije poručuju da se obustavlja potraga za Tamarom.
Podsetimo, Tamara Škorić je rodom iz sela kod Žablja.
Kobnog 10. novembra spakovala je neke stvari u torbu i izašla iz kuće, bez novčanika.
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