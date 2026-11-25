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Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogrqdu odredio je kućni pritvor bivšem fudbaleru Partizana Vladimiru Volkovu, saznaje nezvanično Kurir.

Podsetimo, on je danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, zbog sumnje da su 22. novembra 2026. oko 8:20 časova u Dunavskoj ulici, zajedno sa bivšom suprugom sina biznismena Sretena Karića Stefanom Anom Djordjević, i Stevanom R. učestvovao u neovlašćenom nošenju vatrenog oružja i municije, kao i da je neovlašćeno držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu 0,39 grama opojne droge MDMA.

Osumnjičeni su na saslušanju izneli svoje odbrane, saopšteno je ranije iz tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da V.V. odredi pritvor ili da mu alternativno izrekne meru zabrane napuštanja stana, dok je A.Đ. i S.R. ukinuto zadržavanje.

Foto: Youtube Printscreen

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a V.V. i krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Postoje osnovi sumnje da su oni, po prethodnom dogovoru, pištollj marke "Glock" uklonjenog fabričkog broja, sa pripadajućim okvirom u kome se nalazilo 11 metaka kalibra 9h19 mm, za čije držanje i nošenje nisu imali odobrenje nadležnog državnog organa, zajednički nosili u vozilu marke BMW model X6, koje vozilo je u vlasništvu osumničenog V.V.

Kada je vozilo u Dunavskoj ulici zaustavljeno od strane policijskih službenika, vozilom je upravljao S.R, dok se V.V. nalazio na suvozačevom mestu, a A..Đ. na mestu iza suvozača, dok je pomenuti pištolj sa mecima pronađen na patosnici iza vozačevog sedišta u torbici - saopsteno je iz Viseg javnog tuzilastva u Beogradu.

Takođe, kako se navidi, sumnja se da je Volkov tom prilikom kod sebe u navedenom vozilu držao i jednu tabletu sa opojnom drogom MDMA koju je odbacio od sebe, a koja je pronađena na asfaltu, ispod suvozačevih vrata.