- Postupajući po Informaciji Državne revizorske institucije od 10.11.2026.godine, u toku do sada preduzetih radnji i provera u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M.L. kao predsednik izvršnog odbora „Metanolsko – sirćetnog kompleksa“ (MSK) ad Kikinda, koje je u državnom vlasništvu, a osumnjičeni U.M. i D.P, kao članovi izvršnog odbora MSK, tokom 2025. godine i 2026. godine doneli više odluka kojima su u više navrata organizovali odlazak zaposlenih MSK na skupove i mitinge koji su organizovani od tadašnjeg predsednika Republike Srbije, Srpske napredne stranke, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, te nevladine organizacije Centra za društvenu stabilnost. Osim toga, utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su istovremeno doneli odluku da se tim zaposlenima neosnovano izvrši isplata zarada, dnevnica i stimulacija na ime odlaska na ove skupove i mitinge, iako ove aktivnosti nisu ni u kakvoj vezi sa poslovima zaposlenih, niti sa obavljanjem delatnosti ovog privrednog društva, te su samim tim sredstva MSK na opisani način korišćena suprotno njihovoj nameni - navodi se u saopštenju Tužilaštva.