DALI 100.000 EVRA ZA ODLAZAK NA MITINGE SNS Uhapšeno rukovodstvo državnog preduzeća
- U Novom Sadu uhapšeno je troje rukovodilaca MSK Kikinda zbog sumnje na zloupotrebu položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.
- Tužilaštvo navodi da su tokom 2025. i 2026. organizovali odlazak zaposlenih na mitinge i skupove, uz neosnovane isplate zarada, dnevnica i stimulacija.
- MSK je, prema proceni, oštećen za 15,2 miliona dinara, a zaposlenima je pribavljena protivpravna korist od 13,5 miliona dinara.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv korupcije MUP-a Srbije uhapšeno troje osumnjičenih: M.L, U.M. i D.P. koji se terete da su izvršili produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz čl. 227 Krivičnog zakonika Republike Srbije.
- Postupajući po Informaciji Državne revizorske institucije od 10.11.2026.godine, u toku do sada preduzetih radnji i provera u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M.L. kao predsednik izvršnog odbora „Metanolsko – sirćetnog kompleksa“ (MSK) ad Kikinda, koje je u državnom vlasništvu, a osumnjičeni U.M. i D.P, kao članovi izvršnog odbora MSK, tokom 2025. godine i 2026. godine doneli više odluka kojima su u više navrata organizovali odlazak zaposlenih MSK na skupove i mitinge koji su organizovani od tadašnjeg predsednika Republike Srbije, Srpske napredne stranke, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, te nevladine organizacije Centra za društvenu stabilnost. Osim toga, utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su istovremeno doneli odluku da se tim zaposlenima neosnovano izvrši isplata zarada, dnevnica i stimulacija na ime odlaska na ove skupove i mitinge, iako ove aktivnosti nisu ni u kakvoj vezi sa poslovima zaposlenih, niti sa obavljanjem delatnosti ovog privrednog društva, te su samim tim sredstva MSK na opisani način korišćena suprotno njihovoj nameni - navodi se u saopštenju Tužilaštva.
Dodaje se da je na opisani način "naneta šteta MSK u ukupnom iznosu od 15.201.664 dinara, a većem broju zaposlenih pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu od 13.517.584 dinara".
Na osnovu odobrenja postupajućeg javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.