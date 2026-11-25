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Baka nestale Tamare Škorić potvrdila je tužnu vest da je telo njene unuke nađeno danas u šumi kod Murharta, u Nemačkoj.

- Danas popodne su mi javili da mi je unuka nađena u toj šumi, ali da nije živa. Kažu nema ničeg sumnjivog, da se veruje da se sama ubila. Ne znam što bi to uradila, milo moje dete. Tako je lep život imala i divnu dečicu. Kako ću ovo preživeti... Dali su mi neke lekove, ne mogu ni da plačem - izjavila je za Kurir neutešna baka Jela B.

Podsećamo, Tamara Škorić nestala je 10. novembra kada je uzrujana izašla iz svog stana u Murhartu i sela u taksi. Od tog dana nemačka policija sprovodila je potragu velikih razmera za njoj, a korišćeni su i dronovi i policijski psi.

1/6 Vidi galeriju Nemačka policija traži Tamaru Foto: Printscreen/RTL

Međutim, 15 dana kasnije nađeno je njeno telo bez znakova života.

Obdukcija će utvrditi sve okolnosti ove tragedije, nakon što se u saopštenju navodi da "nema dokaza koji ukazuju na nasilnu smrt".

Iz policije su poručili da se obustavlja potraga za Tamarom. Podsećamo, Tamara Škorić je rodom iz sela kod Žablja.