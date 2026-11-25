Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Povodom interesovanja javnosti za postupanje Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu u vezi sa krivičnim delima "Izazivanje opšte opasnosti" i "Iznuda" u prethodnom periodu, Tužilaštvo obaveštava javnost da vodi postupke povodom sledećih događaja:

* Zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika, povodom bacanja „Molotovljevog koktela“ ispred hotela „New Belgrade Premium“. Osumnjičenom je po nalogu javnog tužioca određeno zadržavanje.

* Zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti u pokušaju iz člana 278. Krivičnog zakonika, povodom događaja iz oktobra 2026. godine u restoranu „Mig“. Osumnjičenima je po nalogu javnog tužioca određeno zadržavanje.

* Zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika, povodom događaja iz oktobra 2026. godine u restoranu „Manir“. Osumnjičenom je po nalogu javnog tužioca određeno zadržavanje.

* Zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika, povodom paljenja automobila A. P. u novembru 2026. godine. Osumnjičeni se nalaze u bekstvu.

* Zbog krivičnog dela Iznuda iz člana 214. Krivičnog zakonika, izvršenog na štetu vlasnika jedne benzinske pumpe. Četvorici osumnjičenih je po nalogu javnog tužioca određeno zadržavanje.

Pored navedenih postupaka, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi predistražne postupke povodom deset prijavljenih događaja iz novembra 2026. godine, u vezi sa pretnjama upućenim pravnim i fizičkim licima u cilju iznuđivanja novca.

Tužilaštvo sprovodi predistražne postupke i povodom drugih prijavljenih događaja u vezi sa krivičnim delima Izazivanje opšte opasnosti i Iznuda.

U svim navedenim postupcima Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, intenzivno preduzima radnje u cilju potpunog rasvetljavanja svih okolnosti izvršenja krivičnih dela, identifikovanja neposrednih izvršilaca, eventualnih nalogodavaca, podstrekača i drugih učesnika, kao i utvrđivanja eventualne međusobne povezanosti navedenih događaja.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu poziva sva pravna i fizička lica kojima su upućivane pretnje ili koja su bila izložena pokušajima iznuđivanja novca, a koja ove događaje do sada nisu prijavila, da se bez odlaganja obrate Tužilaštvu ili policiji.