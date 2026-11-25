BRATU VLASNIKA ALTA BANKE ODREĐEN PRITVOR: Dubravko Macura ostaje iza rešetaka
Dubravko Macura, brat vlasnika ALTA banke Davora Macure, kako Kurir saznaje, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal posle čega mu je sudija za prethodni postupak Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.
Macura je, podsetimo, uhapšen jutros zajedno sa Tijanom Bundalo, direktorkom kompanije Alta Pay Group, u okviru istrage koju je ranije protiv Davora Macure pokrenulo JTOK.
Davor Macura i dvojica njegovi saradnika, podsetimo, 2. novembra su uhapšeni zbog sumnje da su iz trezora Alta banke nezakonito prisvojio oko 390 miliona evra.
- U okviru iste istrage, po nalogu tužilaštva jutros su lisice stavljene Dubravku Macuri i Tatjani Bundalo, koja je direktor Macurine kompanije u čijem su vlasništvu bile menjačnice - otkriva izvor Kurira.
On podseća da se Macura sumnjiči da godinama veći deo novca koji je evidentiran kao uplata iz menjačnica, nikada nije stigao do trezora banke.
Inače i Davor Macura je od hapšenja u pritvoru.