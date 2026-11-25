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Dubravko Macura, brat vlasnika ALTA banke Davora Macure, kako Kurir saznaje, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal posle čega mu je sudija za prethodni postupak Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

Macura je, podsetimo, uhapšen jutros zajedno sa Tijanom Bundalo, direktorkom kompanije Alta Pay Group, u okviru istrage koju je ranije protiv Davora Macure pokrenulo JTOK.

Davor Macura i dvojica njegovi saradnika, podsetimo, 2. novembra su uhapšeni zbog sumnje da su iz trezora Alta banke nezakonito prisvojio oko 390 miliona evra.

- U okviru iste istrage, po nalogu tužilaštva jutros su lisice stavljene Dubravku Macuri i Tatjani Bundalo, koja je direktor Macurine kompanije u čijem su vlasništvu bile menjačnice - otkriva izvor Kurira.

On podseća da se Macura sumnjiči da godinama veći deo novca koji je evidentiran kao uplata iz menjačnica, nikada nije stigao do trezora banke.