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Veliki požar izbio je u prodavnici tehnike "Tehnomanija" u Novom Beogradu, prekoputa tržnog centra "Delta siti".

Prema nezvaničnim informacijama, nema povređenih.

Vatra je zahvatila veliki deo prodavnice, a jak vetar otežava intervenciju vatrogasaca.

Policija je obustavila saobraćaj u delu ulice Jurija Gagarina u smeru ka gradu preko puta "Delta sitija", dok se očekuje da će gašenje požara potrajati.

Požar je zahvatio čitav objekat, a upućeno je više vatrogasnih vozila na lice mesta. Uprkos jakoj kiši i nevremenu, vatra se brzo proširila

Veliki požar izbio je u prodajnom objektu bele tehnike u Ulici Agostina Neta.

Vatra je zahvatila ceo objekat, a na lice mesta upućeno je više vatrogasnih vozila.

Uprkos jakoj kiši i nevremenu koje je jutros zahvatilo prestonicu, požar se rasplamsao. U neposrednoj blizini objekta nalazi se veliki broj pripadnika policije, koji preusmeravaju saobraćaj dok traje intervencija vatrogasaca.

Radi se o velikom prodajnom objektu na adresi Agostina Neta 3, na uglu sa Ulicom Jurija Gagarina na Novom Beogradu, u kojem se prodaju bela tehnika i kućni aparati.

Za sada nema informacija o eventualno povređenim osobama, a uzrok izbijanja požara nije poznat.