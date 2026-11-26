Vatra je zahvatila veliki deo prodavnice, a jak vetar otežava intervenciju vatrogasaca.
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PRVI SNIMAK VELIKOG POŽARA U NOVOM BEOGRADU: Kuljaju vatra i dim, i pored jake kiše vatrogasci se bore sa stihijom, vetar rasplamsava vatru (VIDEO)
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Veliki požar izbio je u prodavnici tehnike "Tehnomanija" u Novom Beogradu, preko puta tržnog centra "Delta siti".
Prema nezvaničnim informacijama, nema povređenih.
Vatra je zahvatila veliki deo prodavnice, a jak vetar otežava intervenciju vatrogasaca.
Policija je obustavila saobraćaj u delu ulice Jurija Gagarina u smeru ka gradu preko puta "Delta sitija", dok se očekuje da će gašenje požara potrajati.
Kurir.rs
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