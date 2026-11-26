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Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požar koji je jutros oko pet sati izbio u prodavnici "Tehnomanija" u Ulici Agostina Neta u Novom Beogradu.

U požaru nije bilo povređenih osoba, a pričinjena je ogromna materijalna šteta.

1/6 Vidi galeriju Požar u prodavnici Tehnomanija u Bloku 70a u Novom Beogradu Foto: Kurir

Požar je dojavljen u 05.04 časova, a prve ekipe vatrogasaca-spasilaca, za manje od pet minuta od momenta dojave, stigle su na mesto požara, međutim, ceo objekat je već bio u plamenu.

00:10 Požar u Novom Beogradu Izvor: Instagram/serbialive_beograd

U akciji gašenja učestvovalo je ukupno 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila i cisternom kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.

00:10 Gori Tehnomanija u Ulici Jurija Gagarina Izvor: Instagram/serbialive_beograd