Hronika
OGLASIO SE MUP NAKON VELIKOG POŽARA NA NOVOM BEOGRADU: Cela prodavnica bila u plamenu, pričinjena ogromna šteta - 30 vatrogasaca se borilo sa vatrenom stihijom
- MUP je lokalizovao požar u prodavnici 'Tehnomanija' u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu, koji je izbio jutros oko pet sati.
- U požaru nije bilo povređenih, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta; objekat je već bio u plamenu kada su stigle prve ekipe.
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Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požar koji je jutros oko pet sati izbio u prodavnici "Tehnomanija" u Ulici Agostina Neta u Novom Beogradu.
U požaru nije bilo povređenih osoba, a pričinjena je ogromna materijalna šteta.
Požar u prodavnici Tehnomanija u Bloku 70a u Novom Beogradu Foto: Kurir
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Požar je dojavljen u 05.04 časova, a prve ekipe vatrogasaca-spasilaca, za manje od pet minuta od momenta dojave, stigle su na mesto požara, međutim, ceo objekat je već bio u plamenu.
U akciji gašenja učestvovalo je ukupno 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila i cisternom kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.
(Kurir.rs)
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