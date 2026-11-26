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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su tri osobe iz Kikinde zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Sumnja se da su M. L. (1960), U. M. (1960) i D. P. (1970), u svojstvu članova Izvršnog odbora jednog privrednog društva iz Kikinde, tokom 2025. i 2026. godine omogućili isplatu stimulacija i naknada zaposlenima za aktivnosti koje nisu bile u vezi sa obavljanjem delatnosti ovog privrednog društva, odnosno za odlazak zaposlenih na mitinge i okupljanja građana.

Na ovaj način je, kako se sumnja, tom privrednom društvu pričinjena šteta u iznosu od oko 15.202.000 dinara.