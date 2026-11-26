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Na putu između Bavaništa i Kovina jutros nešto pre 6 sati je u saobraćajnoj nesreći jedna osoba poginula, dok je druga teško povređena.

U sudaru dva automobila, starija žena, koja je bila putnica u jednom automobilu, je na licu mesta preminula, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Pančevu.

Vozač je sa teškim telesnim povredama prevezen u bolnicu.

Od siline udara jedno vozilo se zapalilo.

Na toj deonici bila je kratka obustava saobraćaja.

Prema informacijama vatrogasno-spasilačke službe, dojava o nesreći primljena je u 5.45 časova, a vatrogasci-spasioci stigli su na lice mesta pet minuta kasnije. Utvrđeno je da je potrebno izvlačenje osobe iz jednog od vozila, dok su dva povređena lica predata ekipi Hitne pomoći iz Kovina.

U intervenciji su učestvovala tri vatrogasca-spasioca sa dva vozila, koji su iz automobila izvukli preminulu osobu. Intervencija je završena u 9.01 časova.