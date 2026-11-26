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Andrija Drašković, kontroverzni biznismen kom se sudilo za ubistvo Envera Hadrija, predsednika Komiteta za odbranu ljudskih prava na Kosovu, 1990. godine u Sen Žilu, odlukom suda u Belgiji oslobođen je optužbi za taj zločin, potvrdio je za Kurir Draškovićev branilac, advokat Veljko Delibašić.

Podsetimo, isti sud je prethodno donosio već dve presude kojima je Draškovića osuđivao na doživotne kazne zatvora, ali je sada porota donela konačnu odluku.

- Posle vise od dve decenije žestoke borbe pred sudovima Belgije, sinoć je konačno zadovoljena pravda. Andrija Drasković je pravnosnažno oslobođen optužbi da je izvršio ubistvo Envera Hadrija u Belgiji 1990. godine. Iako je u ovom periodu moj branjenik dva puta osuđivan na doživotnu kaznu zatvora zbog tog ubistva, nisam gubio nadu, tačnije znao sam da ćemo se kad tad izboriti za oslobađajuću presudu - kaže Delibašić za Kurir.

1/6 Vidi galeriju Drašković je danas na kratko bio u Specijalnom sudu Foto: Marko Karović

Kako pojašnjava, osuđujuće presude su oba puta ukinute.

- Tokom prethodne dve nedelje je bilo treće suđenje, na kome je ovog puta učestvovao i Andrija Drasković putem videokonferencijske veze iz Specijalnog suda u Beogradu. Verovao sam Andriji Draskoviću da sa tim događajem nema nikakve veze i verovao sam u pravdu. Ispostavilo se da sam, kao i uvek, bio u pravu, pravda je pobedila i Andrija Drasković je definitivno oslobođen. Koristim priliku da se zahvalim belgijskim advokatima Svenu i Filipu na sjajnoj saradnji i da im čestitam zajedničku pobedu - izjavio je Veljko Delibašić za Kurir.

Andrija Drašković, podsetimo, javnosti je poznat još od devedesetih godina, kada je važio za "najvećeg plejboja podzemlja". Svetski mediji u to vreme brujali su o njegovoj navodnoj ljubavnoj vezi s Mimi Papandreu, suprugom nekadašnjem premijera Grčke. Ove napise, međutim, on je kasnije demantovao a ubrzo je uplovio u vezu s Elenom Karaman, ćerkom kreatorke Verice Rakočević.

Andrija Drašković Foto: Dragan Kadić

U vreme njegove veze sa Elenom, 11. septembra 2000. u restoranu "Knez" u Beogradu, Andrija Drašković je ubio Zvonka Plećića, zbog čega je bio osuđen na devet godina zatvora. Kazna mu je smanjena po Zakonu o pomilovanju za četvrtinu, i na slobodu je izašao u oktobru 2013.

Kobnog dana, kada se ubistvo u centru Beograda dogodilo, Drašković je u društvu nevenčane supruge Elene i kuma Aleksandra Golubovića došao u restoran. Navodno, posle kraće rasprave, pucao je u Plećića, a tokom suđenja je tvrdio da je to učinio u samoodbrani, što sud na kraju nije prihvatio.

Drašković je iz braka sa Elenom dobio sina, ali njihova veza navodno nije preživela njegov odlazak u zatvor na odsluženje kazne. Navodno, još tokom boravka iza rešetaka, otpočeo je vezu s manekenkom Tamarom Nikšić.