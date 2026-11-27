Slušaj vest

Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 108 saobraćajnih nezgoda, u kojima su poginula 3 lica, dok je povređeno 39 lica. Na teritoriji Policijske uprave Kikinda nije bilo saobraćajnih nezgoda prethodnog dana.

Imajući u vidu da nas za vikend očekuju lošiji vremenski uslovi, uz moguću pojavu snega i leda na putevima, kao i magle u dolinama reka i kotlinama, MUP apeluje na vozače da na vreme pripreme svoja vozila za zimske uslove vožnje i provere ispravnost pneumatika, kočnica, brisača, akumulatora, kao i ostalih važnih delova vozila.

Obavezna zimska oprema

Podsećamo vozače na zakonsku obavezu korišćenja zimske opreme u periodu od 1. novembra do 1. aprila, kada se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica.

To podrazumeva zimske pneumatike na sva četiri točka, sa dubinom gazećeg sloja od najmanje četiri milimetra, dok je van naseljenih mesta obavezno posedovanje lanaca za sneg ili drugih uređaja za povećanje trakcije, u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i duži zaustavni put zahtevaju dodatni oprez, prilagođenu brzinu i veće odstojanje između vozila. Takođe, apeluju na vozače da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer alkohol i vožnja nikako ne idu zajedno.

Policijska uprava Kikinda svim vašim slušaocima želi srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.