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Večeras nešto posle 17 časova u Ulici Ratka Pavlovića u prokuplju dvojica muškaraca su u Pekari „Kruna“ u Prokuplju ukrala kutiju sa dobrovoljnim prilozima koja je bila kraj kase.

Slučaj je odmah prijavljen u policiji i čeka se njihova reakcija.

Foto: ustupljene fotgorafije

Foto: ustupljene fotgorafije

Kako se vidi na snimcima nadzornih kamera, muškarci su ušli u Pekaru i jedan od njih je prišao pultu, dok je drugi stojao kraj vrata. Uzeo je kutiju, a zatim su izašli iz pekare i izgubili se u nepoznatom pravcu.

Nisu nosili maske, niti bilo kako krili identitet.