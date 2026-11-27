Dvojica muškaraca ukrala su kutiju sa dobrovoljnim prilozima iz pekare u Prokuplju, a policija je obaveštena o incidentu.
Hronika
SRAMNO! Ukrali kutiju sa prilozima za samohranu majku četvoro dece usred pekare u Prokuplju: Nisu nosili ni maske, kamere ih sve snimile
Slušaj vest
Večeras nešto posle 17 časova u Ulici Ratka Pavlovića u prokuplju dvojica muškaraca su u Pekari „Kruna“ u Prokuplju ukrala kutiju sa dobrovoljnim prilozima koja je bila kraj kase.
Slučaj je odmah prijavljen u policiji i čeka se njihova reakcija.
Foto: ustupljene fotgorafije
Foto: ustupljene fotgorafije
Kako se vidi na snimcima nadzornih kamera, muškarci su ušli u Pekaru i jedan od njih je prišao pultu, dok je drugi stojao kraj vrata. Uzeo je kutiju, a zatim su izašli iz pekare i izgubili se u nepoznatom pravcu.
Nisu nosili maske, niti bilo kako krili identitet.
Kutija pripada Udruženju „Topličko srce kuca“ i u njoj građani ostavljaju dobrovoljne priloge za akciju izgradnje kuće samohranoj majci četvoro dece.
Prethodna vestSledeća vest
Reaguj
Komentariši