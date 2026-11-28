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Pucnjava u srednjoj tehničkoj školi u Kragujevcu ponovo je otvorila pitanje bezbednosti učenika i nasilja među mladima. Incident, koji je mogao da se završi tragično, još jednom je upozorio na to koliko brzo vršnjački sukob može da preraste u ozbiljan bezbednosni problem.

Dok se javnost pita ko je odgovoran - porodica, škola, društvene mreže ili institucije - postavlja se ključno pitanje: da li se nasilje među mladima otelo kontroli i ulazi li Srbija u začarani krug iz kojeg se teško izlazi, na ove teme za emisiju "Puls Srbije vikend", koju vodi Kruna Una Mitrović, govorili su gosti Slavica Radovanović - pukovnik policije u penziji, Nađa Tulić - psiholog, Zora Dobričanin Nikodinović - advokat i Rajko Nedić - urednik Kurira.

- Činjenica je da smo već nekoliko sati nakon ovog događaja svi pomislili na tragediju u Ribnikaru. Naravno, pored istrage, čiji je prvi deo relativno brzo završen, uhapšeni su maloletnik i njegov otac, pronađena je puška i utvrđeno je da otac nije imao dozvolu za njeno posedovanje. Međutim, na osnovu prvih informacija i svega što smo pratili i čitali u prethodnih nekoliko dana, ponovo se nameću stara pitanja na koja očigledno još nismo dobili odgovore. Ni sam Ribnikar nije bio dovoljna opomena. Već prvih dana napravljena je paralela sa Ribnikarom. Da se ovaj događaj desio u isto vreme, na početku prve smene, napad bi se dogodio već pred kraj prvog časa. Napadač je odmah nasrnuo na ulazu, gde je tada bio radnik obezbeđenja, a sada je to bila tetkica - počeo je Nedić.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira Foto: Kurir Televizija

Šta je urađeno nakon Ribnikara i kako prepoznati znake opasnosti?

On je ukazao na sličnosti između dva slučaja i ocenio da, uprkos najavljenim merama poput pojačanog prisustva policije i video-nadzora, i dalje nema odgovora na ključno pitanje kako na vreme prepoznati rizično ponašanje kod dece.

- Ponovo imamo sličnosti: očevi koji su posedovali oružje, društvene mreže i opsesiju njima, kao i informacije da su u pitanju bili dobri đaci, relativno povučeni i da nisu pravili probleme. Prema onome što su saopštili nadležni organi, škola i lokalne institucije, koliko znam, nije bilo prijava zbog bilo kakvog nasilničkog ponašanja, niti prijava koje bi se odnosile na njegovo ponašanje u školi ili porodici. Preostaje nam da izvučemo pouke. Negde sam pročitao da je ovo možda i poslednja opomena, što je, čini mi se, rekao jedan od roditelja stradale dece iz Ribnikara. Opet se vrtimo u krug i postavljamo ista pitanja: da li imamo dobre zakone i šta je urađeno od Ribnikara do danas? U početku je bilo najavljeno da će škole obezbeđivati policajci, ali očigledno nemamo dovoljno policajaca koji bi mogli da budu u školama tokom celog dana, odnosno na početku i na kraju nastave. Zatim je uveden video-nadzor. Koliko znam, većina škola u Beogradu ima makar kamere kojima se snima i prati šta se dešava. Ipak, ključno pitanje ostaje kako prepoznati neobično ponašanje, pre svega u porodici, ali i u neposrednom okruženju, među komšijama i u školi. Kako da školski drugovi, nastavnici, profesori, pedagozi i psiholozi prepoznaju takvo ponašanje? Ovde, očigledno, nije bilo prethodnog nasilja niti je maloletnik bio poznat po nasilničkom ponašanju. Ipak, neko je trebalo da prepozna da nešto nije u redu - kaže on.

Nakon pucnjave u srednjoj tehničkoj školi u Kragujevcu, u prvi plan ponovo je došlo pitanje ko je odgovoran za bezbednost učenika i kako je moguće sprečiti unošenje oružja u školske objekte. Otvorena je i dilema da li je prisustvo jednog policajca u dve škole dovoljno da obezbedi sigurnost đaka i zaposlenih. O ovome za Kurir TV govorila je Radovanović.

- Prvenstvenu odgovornost moraju da snose i roditelji. U ovom slučaju, otac je imao pušku za koju je znao da ne sme da je poseduje jer je nije legalizovao. Osim toga, Zakon o oružju i municiji propisuje uslove za dobijanje vatrenog oružja, ali i način na koji ono mora da se čuva. Oružje mora da bude smešteno u odgovarajućim kasama, a samo vlasnik treba da ima šifru za njihovo otvaranje. Svakako, moramo da radimo i na podizanju svesti građana kada je reč o oružju. Ono nije igračka koju držite u kući da biste se njome hvalili, pokazivali je drugima ili da bi cela porodica znala da je posedujete. Ako ste lovac, zna se za šta se oružje koristi. Ako ste dobili pištolj ili neko drugo oružje, pa čak imate i dozvolu za nošenje, zna se kako ono mora da se čuva - upozorila je.

Slavica Radovanović, pukovnik MUP-a u penziji Foto: Kurir Televizija

- Dakle, najpre moramo da promenimo svest. Ne možemo da nosimo pištolje za pojasom kao da smo na Divljem zapadu i da se hvalimo time što imamo dozvolu za nošenje oružja ili poznajemo nekoga ko nam je omogućio da je dobijemo. Time šaljemo poruku da nam niko ništa ne može jer imamo oružje i kontakte koji će nas štititi. Kada je reč o projektu "Školski policajac", učestvovala sam u njegovom uvođenju kao oficir Policijske uprave za grad Beograd. Organizovali smo prve obuke školskih policajaca, a škole su delegirale psihologe, pedagoge i direktore koji su takođe učestvovali u edukaciji. Obuke smo prolazili na tadašnjem Policijskom univerzitetu. Lično sam smatrala da policajac ne može da bude sam i da projekat nije dobro zamišljen na taj način, jer se u takvoj situaciji sva odgovornost prebacuje na njega. Kada bi se nešto dogodilo u školi, učitelji, nastavnici, pedagozi i direktori odmah bi pitali: "Pa gde je tu bio policajac i zašto nije reagovao?" Međutim, policajac nije dolazio u školu dve, tri ili četiri godine, koliko je projekat trajao u određenom periodu, da bi bio fizičko-tehničko obezbeđenje. Njegove nadležnosti, obuka, veštine i znanja mnogo su širi od toga da samo boravi u jednoj školi. Osim toga, policajac ne može da bude u školi 24 sata. Za takav sistem bio bi potreban veliki broj policajaca koji bi bili povučeni sa svojih osnovnih zadataka, bez obzira na to da li će se u školi nešto dogoditi ili ne - istakla je Radovanović.

Kako je voditeljka istakla, činjenica da osumnjičeni učenik ima 17 godina i spada u kategoriju starijih maloletnika otvara pitanje njegove krivične odgovornosti, za razliku od slučaja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kada je javnost ostala suočena sa pravnim vakuumom. Pored toga, ovaj događaj ponovo pokreće temu nelegalnog oružja u domaćinstvima, uprkos velikoj akciji razoružavanja iz 2023. godine. Koliko bezbednosne službe realno mogu da otkriju ko u kući drži oružje bez dozvole i da li su škole danas dovoljno opremljene, a kadar obučen da prepozna eskalaciju nasilja pre nego što dođe do tragedije - o tome je govorila Dorbičanin Nikodinović.

- Mogu da kažem da se nakon Ribnikara nije uradilo ništa, nažalost, iako su svima bila puna usta obećanja o tome šta će se uraditi i šta bi trebalo preduzeti. Mi smo samo iznosili predloge, ali nas nisu mnogo slušali. Ono čega u ovom trenutku moramo da budemo svesni i što moramo da priznamo jeste da su naše osnovne društvene strukture, a to su obrazovanje i porodica, u prilično lošem položaju. Neophodno je da razvijanjem kvalitetnog sistema vrednosti ojačamo i obrazovanje i porodicu. Škole su odavno prestale da budu vaspitne ustanove, a, bogami, polako prestaju da budu i obrazovne. Danas dete teško može da stekne adekvatno znanje i dobre ocene ukoliko nema privatne nastavnike i dodatnu podršku. Sva deca koja pođu u osnovnu školu dolaze dobra. Kako sam svojevremeno govorila u školama, kao član Saveta roditelja: "Mi smo ih vama dobre dali" - kaže ona.

Zora Dobričanin Nikodinović Foto: Kurir Televizija

- Međutim, više puta sam od roditelja i nastavnika čula da se pojedini postupci pravdaju dečjim pravima. Neki roditelji svoje neadekvatno vaspitanje i neslaganje sa decom kod kuće pokušavaju da prikriju tako što u školi pokazuju veliku podršku svojoj deci. Iako su nezadovoljni onim što deca rade, u školi nastupaju zaštitnički, umesto da sarađuju sa školom. Dakle, moramo da krenemo od vaspitanja u porodici, zatim od vaspitanja u školi, pa tek onda od obrazovanja. Još jedna važna stvar jeste da prestanemo da neprestano gledamo u telefone i društvene mreže i da dozvoljavamo da našim životima upravljaju algoritmi. Treba sami da počnemo da upravljamo svojim životima. Zato predlažem da upravo odavde krene inicijativa - jedan dan u Srbiji bez društvenih mreža. Da se odredi datum i da vidimo kako ćemo se snaći i kako ćemo živeti bez njih - apelovala je Dobričanin Nikodinović.

Kakve poruke deca usvajaju kroz nasilne igrice i crtane filmove?

Kako je voditeljka rekla, pored porodičnog i školskog okruženja, sve više pažnje privlači i uticaj sadržaja kojima su mladi izloženi na internetu. U slučaju pucnjave u Kragujevcu pominju se uzori iz japanske popularne kulture, dok su i nakon tragedije u Ribnikaru pojedini medijski sadržaji dovođeni u vezu sa interesovanjima maloletnog počinioca. Zbog toga se postavlja pitanje mogu li anime sadržaji i poruke koje mladi kroz njih usvajaju biti signal na koji roditelji i okruženje treba da obrate pažnju. Detaljnije o tome govorila je Tulić.

- Crtani filmovi i video-igrice ne znače automatski da su sadržaji koje deca prate dobri i edukativni, posebno kada je reč o onima koji se danas plasiraju, a koji su često puni nasilja. Na primer, detetu date ulogu heroja u igrici u kojoj ono ubija ljude oko sebe, uživa u tome i za takve postupke dobija poene. Kakvu poruku time šaljete detetu? Poručujete mu da treba da bude ono koje će to da radi drugima. Sve bi to možda bilo drugačije kada bi dete imalo zdravu osnovu u porodici i kada bi jasno znalo da prepozna granicu između dobrog i lošeg. Mada, većina dece koja su vaspitana u skladu sa zdravim vrednostima verovatno ne bi ni igrala takve igrice - rekla je.

Foto: Kurir Televizija

- Koliko se sećam, maloletni počinilac iz Ribnikara nije samo gledao film, već se govorilo i o igrici koju je igrao, u kojoj je dobijao zadatke koje je trebalo da ispuni u stvarnom životu. Dakle, očigledno postoji instrumentalizacija dece, i to ne samo putem video-igrica i filmova već i preko društvenih mreža. Rajko je pomenuo i objave na društvenim mrežama, iz kojih se, kako sam sada čula, vidi da je maloletnik podržavao nasilje i objavljivao sadržaje u kojima je određene nasilne postupke predstavljao kao dobre. To su bili signali na koje nismo smeli da okrenemo leđa. Oni koji su ga pratili i znali šta promoviše nisu smeli da ostanu nemi. Danas smo nemi na sve što se dešava u digitalnom prostoru. Zanemarujemo takve sadržaje, skrolujemo dalje - pročitamo nešto odvratno, zatim nešto lepo, pa ponovo nešto odvratno. Posle petog takvog sadržaja zaboravimo šta je pisalo u prvom. To ne smemo da dozvolimo. Moramo posebno da se bavimo decom, jer ona još nisu formirane ličnosti. Svet je postao previše surov i beskrupulozan, a vrednosti koje smo nekada negovali u porodici i prenosili na decu više nisu dovoljno zastupljene - za Kurir televiziju, objasnila je Tulić.

02:45 "DECA NISU FORMIRANE LIČNOSTI, MORAMO DA SE BAVIMO NJIMA!" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o pucnjavi u Tehničkoj školi u Kragujevcu Izvor: Kurir televizija

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