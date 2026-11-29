Prema rečima očevidaca, automobil se nije kretao velikom brzinom.
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AUTOM PROBIO OGRADU I UDARIO U KUĆU KOD ČAČKA: Nesvakidašnja saobraćajna nezgoda kod Čačka
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Vozač "opela" probio je ogradu dvorišta i udario u kuću nešto posle ponoći na obilaznici oko Čačka, na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Balkanse ulice.
Prema rečima očevidaca, automobil se nije kretao velikom brzinom.
Na mesto nezgode izašla je ekipa hitne pomoći koja je vozača prevezla na dalju opservaciju.
Saobraćajna policija regulisala je saobraćaj tokom uviđaja.
Kurir.rs/RTS
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