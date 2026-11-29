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Više javno tužilaštvo u Beogradu je u svom obraćanju evropskim institucijama povodom Izveštaja Komisije za nadzor Vrhovnog javnog tužilaštva ukazalo, pored niza kršenja domaćih i evropskih propisa i standarda, i na presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu čuvene rumunske tužiteljke Laure Koveši protiv države Rumunije.

U predmetu Koveši protiv Rumunije (br. 3594/19, presuda od 5. maja 2020, naročito §§ 203 i 209–210), Evrospki sud za ljudska prava je razmatrao posledice prevremenog prestanka mandata glavne tužiteljke i ukazao na „chilling effect” (§ 209), odnosno odvraćajući efekat koji takve mere mogu imati na druge nosioce pravosudnih funkcija.

Ovu presudu VJT u Beogradu je navelo kao primer da bi neslaganje sa profesionalnim procesnim odlukama javnih tužilaca koje se naknadno kvalifikuje kao nesavesno postupanje, zloupotreba funkcije ili osnov za krivičnu ili disciplinsku odgovornost, bez sprovođenja odgovarajućeg postupka, moglo proizvesti odvraćajući efekat (chilling effect) na javne tužioce, koji bi mogli doći u situaciju da svoje buduće procesne odluke prilagođavaju očekivanjima hijerarhijskog vrha, umesto da odlučuju isključivo na osnovu zakona i dokaza.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Kurir Televizija

U istom kontekstu VJT u Beogradu ukazalo je i na presudu u predmetu Guja protiv Moldavije [VV] (br. 14277/04, 12. februar 2008, § 95), u kojoj je Evropski sud za ljudska prava takođe razmatrao odvraćajući efekat sankcije izrečene zaposlenom u tužilaštvu zbog otkrivanja informacija od javnog interesa.

S obzirom da je Izveštaj Komisije objavljen u javnosti 10. novembra 2026. godine pre nego što je dostavljen VJT u Beogradu, kao i da u njemu pomenutim javnim tužiocima nije bilo omogućeno da se izjasne o nalazima Komisije, VJT u Beogradu je ukazalo na kršenje domaćih propisa, ali i da postupanje Komisije otvara pitanje usklađenosti sa Mišljenjem br. 13 (2018) Konsultativnog veća evropskih tužilaca (CCPE): Independence, accountability and ethics of prosecutors, a naročito sa standardima koji se odnose na zaštitu unutrašnje samostalnosti, odgovornost javnih tužilaca i procesne garancije u postupcima utvrđivanja odgovornosti.

U obraćanju VJT u Beogradu evrospkim institucijama je skrenuta pažnja i na Mišljenje br. 13 (2018) CCPE, a posebno na stav 47, koji zahteva da disciplinska odgovornost javnih tužilaca bude utvrđivana u zakonom uređenom postupku, uz poštovanje prava odbrane i odgovarajuće pravne zaštite, budući da je VJT u Beogradu stava da Izveštaj Komisije predstavlja zadiranje u nadležnost disciplinskih organa Visokog saveta tužilaštva (VST). U kontekstu kršenja unutrašnje samostalnosti javnih tužilaca i zaštite od hijerarhijskog uticaja, VJT u Beogradu se pozvalo na Mišljenje br. 13 (2018) CCPE koje, kako se navodi, izričito prepoznaje unutrašnju samostalnost javnih tužilaca kao sastavni deo njihove profesionalne nezavisnosti.

Posebno su, kako se dodaje u saopštenju, relevantni stav 31, koji se odnosi na unutrašnju samostalnost, i stavovi 39–43, koji uređuju odnos hijerarhijske organizacije tužilaštva i garancije zaštite javnih tužilaca. Mišljenje br. 9 (2014) CCPE, poznato kao "Rimska povelja", u principima IV i V takođe naglašava potrebu zaštite autonomije javnog tužilaštva i samostalnosti javnih tužilaca, navodi se u dopisu.

Preporuka Rec(2000)19 Komiteta ministara Saveta Evrope, naročito stavovi 9 i 10, zahteva da organizacija javnog tužilaštva i hijerarhijske instrukcije budu uređene na način koji obezbeđuje zakonitost, transparentnost i odgovarajuće garancije za javne tužioce. Spomenut je i Izveštaj Venecijanske komisije CDL-AD(2010)040, Report on European Standards as regards the Independence of the Judicial System: Part II – The Prosecution Service, koji , kako se navodi, dodatno naglašava potrebu za odgovarajućim garancijama protiv proizvoljnog korišćenja hijerarhijskih ovlašćenja.

Zbog javnog targetiranja pojedinih javnih tužilaca u istupima člana Komisije o njihovoj krivičnoj ili disciplinskoj odgovornosti pre sprovođenja odgovarajućih postupaka, VJT u Beogradu je ukazalo na kršenje pretpostavke nevinosti, kršenje zabrane prejudiciranja odgovornosti i procesnih garancija koje štite i profesionalni položaj nosilaca javnotužilačke funkcije.

Ukazano je da takva situacija zahteva razmatranje u svetlu Mišljenja br. 13 (2018) CCPE, naročito standarda unutrašnje samostalnosti i pravičnih disciplinskih postupaka, Mišljenja br. 9 (2014) CCPE (Rimska povelja), kao i Preporuke Rec(2000)19 Komiteta ministara Saveta Evrope.

Foto: Nemanja Nikolić

- Ovi instrumenti ne isključuju javnu odgovornost tužilaštva, ali zahtevaju zaštitu profesionalne samostalnosti, zakonitost hijerarhijskog postupanja i poštovanje odgovarajućih garancija - navelo je VJT u Beogradu.

Dalje je napomenulo da je za ocenu javnih izjava članova Komisije posebno relevantna presuda Evropskog suda za ljudska prava Allenet de Ribemont protiv Francuske (br. 15175/89, 10. februar 1995, §§ 36, 38 i 41).

Evropski sud je u ovom slučaju naglasio da pretpostavku nevinosti mogu povrediti ne samo sudovi, već i drugi državni organi: „the presumption of innocence may be infringed not only by a judge or court but also by other public authorities” (§ 36). Tako je, kako je navedeno u dopisu, Evropski sud za ljudska prava u predmetu Daktaras protiv Litvanije (br. 42095/98, presuda od 10. oktobra 2000), u stavovima 41–43 presude jasno definisao da:

1. Pretpostavka nevinosti može biti povređena kada predstavnik državnog organa iznese stav koji ukazuje da je određeno lice krivo pre nego što je njegova krivica utvrđena u skladu sa zakonom.

2. Zabrana prejudiciranja krivice obavezuje ne samo sudove, već i druge državne organe, uključujući javne tužioce.

3. Posebno su važni izbor reči, svojstvo lica koje daje izjavu i kontekst u kojem je izjava data.

Takođe, prema stavu VJT u Beogradu, javno iznošenje zaključaka koji prejudiciraju krivičnu odgovornost, pored narušavanja profesionalnog ugleda obuhvaćenih javnih tužilaca, mogu stvoriti i pritisak na disciplinske organe VST, kao i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (koji je niži u hijerarhiji u odnosu na Vrhovno tužilaštvo), a koji bi tek trebalo da odlučuju o postojanju osnova za pokretanje i vođenje odgovarajućih postupaka.

Osvrćući se na važnost poverenja javnosti u rad javnog tužilaštva, VJT u Beogradu se pozvalo na predmete Eminağaoğlu protiv Turske (br. 76521/12, 9. mart 2021) i Brisc protiv Rumunije (br. 26238/10, 11. decembar 2018), u kojima je Evropski sud za ljudska prava razmatrao zaštitu izražavanja nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući pitanje proporcionalnosti disciplinskih ili drugih mera povezanih sa javnim istupima.