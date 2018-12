OVO JE MEDICINSKA SESTRA KOJA JE DILOVALA DROGU U BOLNICI: Odao je jedan detalj, policajci ostali u ŠOKU kad su čuli šta je uradila, pa odmah krenuli u SPEKTAKULARNU AKCIJU

Policajci su juče na Odeljenju psihijatrije bolnice u Boru uhapsili medicinsku sestru M. P. (53) zbog sumnje da je na radnom mestu zavisnicima prodavala metadon.

Medicinska sestra je pala u trenutku dok je zavisniku prodavala metadon, jer su borski policajci, nakon prikupljenih saznanja, režirali primopredaju, a ceo događaj koji je zapanjio Srbiju je sniman kamerom.

Iznela dve doze

- Zavisnik, koga smo nedavno uhapsili zbog posedovanja narkotika, u razgovoru nam je rekao da je metadon kupio od medicinske sestre. Zgranuli smo se, a on je nastavio da priča o tome. Rekao je da je u pitanju M. P. i da on nije jedini kome ona prodaje ovaj narkotik. Organizovali smo zasedu i sve snimali. Naš doušnik je u dogovoreno vreme sa ovom medicinskom sestrom došao na Odeljenje psihijatrije. Medicinska sestra M. P. je iznela dve doze metadona i uzela novac koji je prethodno obeležen. Odmah smo uhapsili M. P. zbog sumnje da je počinila krivična dela zloupotrebe službenog položaja i neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga - rekao je za Kurir izvor iz istrage.

Svi zavisnici od narkotika koji se leče dobijaju od psihijatra određenu terapiju koja se sastoji u davanju prepisane količine metadona. Prema pravilima, takav pacijent ima određenu dozu i na odeljenje dolazi po nju. Medicinska sestra daje metadon pacijentu i on je dužan da ga popije odmah, ispred nje. Takvo je pravilo postoji da ne bi dolazilo do zloupotrebe, odnosno do toga da pacijent ne odnese metadon i preproda ga.

Ugrožena terapija

- Nažalost, medicinska sestra je ugrozila i terapiju ljudima koji žele da se skinu s droge. Kako sumnjamo, ona je tečni metadon razblaživala i davala onima koji nisu bili njeni kupci, a ostatak dilovala borskim zavisnicima. Verovatno su takvi pacijenti, sa manjom dozom, odnosno razblaženim metadonom, imali velikih problema. Ali to tek treba ispitati - kaže izvor Kurira.

Policija je osumnjičenoj M. P., koja je dugogodišnji radnik borske zdravstvene ustanove i važi za iskusnog radnika, odredila pritvor do 48 sati.

BRUKA MINISTAR ZLATIBOR LONČAR

Jače kontrole Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je hapšenje medicinske sestre u Boru bruka za profesiju i da ministarstvo neće tolerisati takve slučajeve. foto: Zorana Jevtić On je rekao da ta akcija policije pokazuje da nema zaštićenih, kao i da ministarstvo neće tolerisati nikoga od onih koji smatraju da mogu da primaju platu i da u isto vreme mogu da trguju lekovima koje je država obezbedila.

- Takvi mogu sami da napuste zdravstveni sistem, jer će se država s njima razračunati, u skladu sa zakonom - rekao je Lončar. Ministarstvo zdravlja izdaće odmah, dodao je Lončar, nalog svim bolnicama u Srbiji da pojačaju kontrolu lekova koji su interesantni za narkomane. Ministar Lončar takođe ističe da su pojedinci, poput medicinske radnice iz Bora, bruka za profesiju.

- Ovo je strašna stvar i velika bruka za sve koji pošteno rade u zdravstvu, a takvih je 99 odsto. Danas izdajem nalog svim bolnicama da posebno obrate pažnju na sektore u kojima imaju lekove koji su interesantni za narkomane. Da se pojača kontrola ulaza i izlaza tih medikamenata - rekao je ministar tokom jučerašnje posete borskoj bolnici.

O METADONU foto: Beta - metadon je sintetička droga koja se koristi za smanjenje bolova, pre svega u supstitucionalnoj terapiji heroinskih zavisnika

- ulični nazivi su M, met, metaksa, heptos

- deluje na morfinske receptore u mozgu

- proizvodi se u obliku tableta ili kao tečnost - metadonom se ne leči narkomanija, već se putem tzv. supstitucione metadonske terapije otklanjaju znaci apstinencijalne krize

- dejstvo metadona je duže nego dejstvo heroina

- dugotrajno lečenje metadonom može izazvati zavisnost morfinskog tipa

- rizik od predoziranja je veliki ako se ne koristi pod strogom kontrolom lekara, posebno ako se meša s drugim drogama ili alkoholom

- predoziranje metadonom može se završiti prestankom srčanog rada, prestankom disanja, komom i smrću

- često se koristi zajedno sa heroinom, što može da dovede i do smrtnog ishoda

(Kurir.rs/Milica Milojković Foto: Nebojša Mandić/Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir