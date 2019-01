SRPSKA MAFIJA KOPIRA KRIMOSE U ČIKAGU, ALI RADE NEŠTO ŠTO DRUGI IZBEGAVAJU: Evo kako likvidira srpska Koza nostra i koliko košta ubistvo

Mafijaški obračuni i likvidacije kriminalaca u Srbiji i Crnoj Gori uglavnom se odvijaju na isti način. Rešetanje iz automatskog oružja u automobil sa metom i spaljivanje kola kojim su pobegli sa mesta zločina, vođe našeg podzemlja "prepisale" su davno od kriminalaca iz Čikaga. Ipak, srpski kriminalci pronašli su način da likvidacijama koje organizuju daju lični pečat.

Dve likvidacije koje su poslednje izvršene u Srbiji, svega nekoliko dana pred doček, Đorđa Zafirovića i Nenada Blagojevića, upravo su "knjiški primer" likvidacija sprskih kriminalaca.

Prvi korak je praćenje žrtve i upoznavanje sa njenim svakodnevnim aktivnostima, kretanjima, navikama i prikupljanje relevantnih informacija koje će pomoću u izvršenju krivičnih dela. Drugi korak je, takozvana sačekuša, a treći sama likvidacija.

Samo ubistvo mahom bude izvršeno iz automatskog oružja, tako što se u žrtvu saspe kiša metaka, kao što je to bilo u pomenutom slučaju Zafirovića. Nepoznati napadači zapucali su na njega kada je krenuo da se parkira u Futogu, mestu gde je već neko vreme boravio u ilegali. Ispostavilo se, ipak, da ubice dobro znaju njegove navike.

On je odmah podlegao povredama, a automobil u kom je bio jedan ili više likvidatora pronađen je nedaleko napušten i zapaljen.

Kriminolog Dobrivoje Radanović objasnio je za "Blic" da ono što naši kriminalci rade jeste klasičan plagijat.

"Način obračuna mafije između sebe ili onih koji ne poštuju centre mafije, ostaju dužni ili zloupotrebe robu, datiraju još od pre sto godina kada su u Čikagu pucali iz "mašinki" u lokale iz automobila. Ništa tu praktično nema novo kada su takve likvidacije u pitanju - kazao je Radanović, dodajući da motivi mogu biti različiti, ali načini izvršenja uglavnom budu isti.

Tako je bilo u slučaju egzekucije Radoša Joksimovića (26), koji je u septembru ubijen u Kragujevcu dok je sedeo u punom kafiću. Nepoznati ubica mu je prišao sa kacigom na glavi, ispalio nekoliko hitaca u njega, i lbrzo se odvezao na motoru kojim je i došao.

"Skuteri i motori se provlače kroz saobraćaj mnogo lakše nego automobil. Njima se brzo i lako napušta mesto zločina, lakše se promene tablice i brzo se zapale, dok je sa automobilom nešto komplikovanije jer se može, recimo, zaglaviti u saobraćaju, uočljiviji ste, pa tako postoji mogućnost i da zapadnete za oko nekoj policijskoj patroli", objašnjava Radanović.

Međutim, srpska policija u slučajevima mafijaških egzekucija sve češće ima posla sa zapaljenim ili automobilima raznetim u eksploziji. Ta metoda je, kaže Radanović, ono što je karatkeristično i prepoznatljivo za podzemlje sa ovih prostora.

"I u slučajevima u svetu mogu se naći takvi primeri, ali mnogo manje nego kod nas. Eksplozija u toku vožnje ili zapaljeni automobil kao opomena, dešavaju se često, jer je za likvidatore to nešto lakši i bezbedniji način", kaže Radanović i dodaje:

"Bomba se može postaviti u bilo koje doba noći, sačeka se da meta krene, onda sledi praćenje i daljinska aktivacija i to je to".

Takva ubistva najčešća su bila u godini za nama. Posednja ovakva likvidacija bilo je ubistvo Nenada Blagojevića kod Pupinovog mosta. Isto ubistvo dogodilo se i u junu ove godine usred bela dana, kada je na Autokomandi u snažnoj eksploziji raznet džip kojim je upravljao Siniša Milić zvani Boske, šef obezbeđenja Filipa Koraća i bivši pripadnik SAJ-a.

Ipak, aljkavost i trapavost srpskih kriminalaca koji pribegavaju takvim metodama, doveli su do toga da se počinioci ili makar oni koji su učestvovali u organizaciji, relativno brzo budu otkriveni. Tako je, uspomoć traga DNK izdvojenog sa Bosketovog raznetog vozila, otkriveno da je u likvidaciji ili njenoj organizaciji učestvovao Darko Dulović (28), osuđenik debelog dosijea koji se zbog narkotika nalazi u spuškom zatvoru na odsluženju kazne.

S druge strane, nespretnost i nedovoljna stručnost naših "opasnih momaka" neretko uzrokuje i daleko veće probleme. Kada posledice detonacije, pucnjave ili spaljivanje prevaziđu mafijaške okvire, događa se da građani kao slučajni prolaznici i svedoci zadobiju ozbiljne posledice.

"Zbog njihove nestručnosti dogodi se da stradaju nedužni ljudi, naprave grešku u odabiru žrtve ili pak eksplozivom ili automatskim oružjem ubiju nedužne prolaznike, suvozače, devojke... To jeste karakteristično za srpski deo mafije, u svetu se to mnogo pažljivije radi", kaže Radanović.

Tako je u eksploziji automobila u Zemunu avgusta ove godine teško povređena bivša španska misica, devojka koja se u automobilu zatekla slučajno, jer je bila bliska sa metom likvidatora. Srećom, hrabra Olat Bilbao se nekako izvukla iz automobila u plamenu, a u bolnicu je prevezena sa teškim povredama.

S druge strane, likvidacija Nenada Blagojevića, bila je toliko dobro isplanirana, da je eksploziju preživeo njegov pas koji se nalazio u gepeku automobila. Bomba je bila postavljena tako precizno da bi samo vozač stradao ukoliko bi u vozilu bilo još nekoga.

Nažalost, nijedan od ovih slučajeva nije usamljen. Likvidacije ovakvim ustanovljenim metodama toliko su bile česte u godini koja ostaje za nama da ih je u proseku bilo po dve mesečno.

Prema rečima kriminologa Dobrivoja Radovanovića, cena likvidacije zavisi od toga ko je buduća žrtva, ali i od toga da li i koliko obezbeđenje ta osoba ima i od toga koliko bi to ubistvo moglo biti teško.

"Prema informacijama "iz podzemlja" cena egzekucije, takođe, zavisi i od toga koje će oružje koristiti tom prilikom, ali i od načina na koji će počinioci posle biti zaštićeni. Ima maloletnika koji su spremni da za 200 evra ubiju nekoga, i ta ubistva nemaju veze za profesionalnim, a ako je status žrtve problematičan cena se kreće do 30.000 evra", objašnjava Radovanović.

Kako kaže, žrtva "problematičnog statusa" je ona koja je poznata, dobro rangirana u krimi krugovima ili je veliki prijatelj nekog poznatog kriminalca.

"Dosta toga zavisi i od toga koje će posledice snositi ubice", kaže on.

Radovanović naglašava da cene likvidacija mogu varirati i od klana do klana.

"Nema baš ustaljenog i dogovorenog cenovnika za tako nešto, već su to najčešće "pogađanja" od slučaja do slučaja", kaže on.

