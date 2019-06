PRE TRI MESECA DRAGOSLAV JE TUKAO TEODORU U KOLIMA JER NIJE HTELA DA IDE U TRŽNI CENTAR: Evo šta je bio okidač za krvavu tragediju u Bloku 45!

Dragoslav Jovanović (25) - sin nekadašnjeg pripadnika „surčinskog klana“ Ljubomira Jovanovića Staklenog, prijatelja Ljubiše Buhe Čumeta - koji je u ponedeljak na Novom Beogradu teško ranio suprugu Teodoru (25), a onda pucao sebi u glavu, preminuo je juče u Urgentnom centru.

Jovanović je, podsetimo, presreo suprugu, od koje se razvodio, u blizini doma njenih roditelja u Ulici doktora Ivana Ribara, a potom ju je sa tri hica iz pištolja pogodio u grudi i rame, dok je u kolicima šetala njihovog jedanaestomesečnog sina.

Teške povrede

- Žena se nalazi na intenzivnoj nezi i njeno stanje je i dalje teško, ali stabilno. Njen suprug je uprkos borbi lekara izgubio bitku za život. Njemu su prekjuče otkazale gotovo sve vitalne funkcije, bio je u nesvesnom stanju. Povrede su bile takve da jednostavno nije imao šanse da preživi - kaže izvor Kurira.

Okidač za stravičnu dramu u Bloku 45 bila je upravo prijava koju je Teodora podle protiv supruga i nakon toga otišla od kuće i iz straha mu nije dozvoljavala da vidi dete.

Teodora je svog supruga prijavila za nasilje u porodici u martu ove godine kada ju je, kako je ispričala policiji, prisiljavao da sa njim ide u tržni centar u šoping, što je ona uporno odbijala.

- Prema njenim rečima, kada nije pristala da ide u šoping, on ju je prisilio da uđe u automobil i sve vreme je na putu do tamo udarao i pretio joj. Po dolasku ispred tržnog centra Teodora nije želela da izađe iz auta, što je Dragoslava dodatno razjarilo i on je ponovo nasrnuo na nju. Batine i pretnje nastavile su se i na putu ka kući. Teodora je potom pozvala roditelje koji su došli po nju, a onda su zajedno slučaj prijavili policiji – priča izvor Blica iz istrage.

Majka jedanaestomesečnog deteta, tada se sa bebom spakovala, napustila Dragoslavljev dom u Surčinu i vratila se kod roditelja na Novi Beograd.



Dragoslavu je nakon ovog događaja određena mera zabrane prilaska u trajanju od mesec dana koju je on prekršio jednom kada je došao do zgrade njenih roditelja i pitao da vidi dete kroz prozor, ali da sem toga nije bilo većih incidenata. Ona je i tad pozvala policiju i rekla da se plaši za svoju bezbednost.

Teodora i Dragoslav su nakon toga stupili u proces razvoda, a onda je on u ponedeljak uveče došao na Novi Beograd i presreo je dok je šetala njihovo dete.

Kako su ispričali svedoci, čuli su kako se mladi bračni par raspravlja na ulici oko odlaska u kupovinu.

- Vikao je: "Teodora, ljubavi, ajmo do tržnog centra da ti nešto kupim", a ona je odbila. Nakon toga začuli su se pucnji - ispričali su svedoci drame na Novom Beogradu.

Nakon pucnjave, Teodora je bila u svesnom stanju i policajcima koji su joj pritrčali u pomoć ispričala je da je upucao muž sa kojim ne živi već duže vreme i sa kojim se razvodi. Uz to je i rekla da pozovu njenu majku da uzme dete.

Prijava policiji

Jovanović je, podsetimo, sin nekadašnjeg kriminalca iz Surčina Ljubomira Jovanovića Staklenog, kome je suđeno zbog preprodaje ukradenih automobila i nedozvoljenog nošenja oružja. On je takođe bio svedok pokušaja ubistva Ljubiše Buhe Čumeta i navodno njegov blizak prijatelj.

- Otkad se sve ovo desilo, njegova porodica je očajna, gotovo da i ne izlaze napolje, a koga god da smo ovih dana videli ispred, bio je uplakan. Svesni su da je bilo malo verovatno da će Dragoslav preživeti, ali su se ipak nadali čudu - ispričala je komšinica porodice Jovanović iz Surčina.

Prijatelji teško ranjene Teodore kažu da je ona duže vreme trpela nasilje od Dragoslava, kao i da su svi strahovali da bi ovako nešto moglo da se desi.

Prijatelji se opraštaju od ubijenog POZNAVAO SAM TE, NEK PRIČAJU ŠTA HOĆE Vest o Jovanovićevoj smrti potresla je i njegove brojne prijatelje. - Brate moj, poslednji pozdrav, ja sam te lično poznavao i znam kakav si dečko bio, a drugi nek pričaju šta hoće. Do poslednjeg trenutka sam verovao u čudo da se možeš izvući, ali ga nisam dočekao - jedan je od komentara koji su Jovanovićevi prijatelji ostavljali ispod vesti o njegovoj smrti.

