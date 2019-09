SVEDOK OTKRIO DETALJE LIKVIDACIJE CRNOGORCA NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Počela je pucnjava, a mi smo krenuli da BEŽIMO, a onda se desilo što se desilo! (FOTO)

Miloš Ćeranić je izvukao pištolj i opalio u zemlju u pravcu noge Draga Božovića. Drago je počeo da beži, ali se u jednom momentu okrenuo, izvukao pištolj i pucao ka Ćeraniću i tada se desilo to što se desilo.

Ja i još dvojica drugara koji smo došli sa Ćeranićem krenuli smo da bežimo prema parku, sa nama je bežao i Ćeranić, ali smo se u jednom momentu razdvojili".

Ovo je u utorak pred Višim sudom u Beogradu izjavio svedok, B. B. (17), u postupku koji se zbog teškog ubistva vodi protiv Miloša Ćeranića (22). Njemu se na teret stavlja da je krajem novembra prošle godine sa više hitaca pogodio Podgoričanina Draga Božovića (20), na Bežanijskoj kosi. Svedok je ispričao da je sa još dvojicom drugara, došao do vrtića sa optuženim, da bi ovaj pričao sa Božovićem: "Video sam da je Miloš pričao sa njim, a kad je počela pucnjava počeli smo da bežimo".

Saslušan i Goran Uzelac, prijatelj ubijenog Božovića, koji je u momentu pucnjave bio u svom automobilu. Ovaj mladić je ispričao da je Božovića i druga Marka Šeovića dovezao do vrtića: Šeović mi je rekao da su o nečemu pričali, da su se posvađali i da je Ćeranić podigao pištolj i upucao Draga, koji kod sebe nije imao oružje".

Podsetimo, optuženi za ubistvo koje se dogodilo u novembru prošle godine na Bežanijskoj kosi, delimično je priznao delo koje mu se stavlja na teret. Naime, on je prilikom iznošenja svoje odbrane rekao da je ubio studenta iz Crne Gore, ali tvrdi da mu "to nije bila namera". Kako je rekao, to se dogodilo "slučajno".

- Zvao sam Draga da se nađemo kod vrtića na Bežanijskoj kosi zbog nekih nesuglasica koje smo imali, a koje nisu vredne psovanja, a kamoli bilo čega drugog - rekao je okrivljeni Ćeranić.

Kako je rekao tokom iznošenja odbrane, "njemu nije bila namera da puca".

- Drago je bio prvi koji je potegao pištolj i zapucao u mom pravcu. Od straha sam i ja uzeo pištolj i zapucao. Nisam video gde pucam. Nije mi bila namera da ga ubijem - rekao je Ćeranić.

