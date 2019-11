OVO JE SLAVOLJUB, SUPERPROFESOR IZ PLANE: Ekskluzivno za Kurir otkrio kako se borio sa do zuba naoružanim muškarcem

U Ekonomsko-ugostiteljskoj školi "Vuk Karadžić" u Velikoj Plani danas se odigrala prava drama!

Muškarac G.T. (46) upao je u ovu srednju školu i ispalio dva hica iz automatske puške u plafon. On je nakon toga i uhapšen.

U ovoj pucnjavi niko nije povređen, a osumnjičenog je savladao jedan od profesora Slavoljub Stojadinović koji je za Kurir ispričao šta se dogodilo.

foto: Printscreen/Facebook

- To se dogodilo za vreme šestog časa, pozvala me moja učenica da dođem iz fiskulturne sale i rekla da je osoba s oružjem kod njih u učionici. Istrčao sam iz sale, pokucao sam na vrata i video kolegu koji je sedeo za katedrom. Sa desne strane sam ugledao lice s oružjem i punom torbom eksploziva...Pitao sam ga ko je on, ali nisam odgonetnuo odgovor", priča Stojadinović.

On dalje govori da je u jednom trenutku muškarac pogledao ka tabli.

"Tada sam naredio deci da izađu napolje. Ja sam se borio s njim i uspeo sam da ga savladam. Povredio sam ruku u toku rvanja", rekao je hrabri profesor.

On je dodao da u školi nema obezbeđenja, ali da imaju kamere.

"Školski policajac u tom trenutku nije bio u školi. On je ušao u školu sa svim tim napravama dok su čistačice čistile", rekao je profesor i dodao da su deca petnaestak minuta bila taoci dok se on nije pojavio.

(Kurir.rs/D. Stamenković)

Kurir