UŽAS! OBEĆAO DECI DA ĆE IM DONETI ČOKOLADE ILI ĆE SE PREKLATI: Nebojša je posle svađe u prodavnici nažalost održao reč

Nebojša Spasojević (42), koji je u petak izvršio samoubistvo u centru Kragujevca naočigled brojnih prolaznika i policije, navodno je bio zaljubljen u prodavačicu koja je zaposlena u radnji gde je pazario neposredno pre tragedije!

Podsetimo, Spasojević je obučen u maskirnu uniformu u supermarketu kupovao čokolade, a kad je došao na kasu, izbio je problem. O samom događaju po gradu kruže različite priče. Prema jednoj, odbio je da plati račun, prema drugoj - doneo je 350 dinara u kovanicama, što kasirka nije mogla da primi, a prema trećoj je navodno bio zaljubljen u prodavačicu.

foto: Screenshot

- Nebojša potiče iz dobre i poštene kuće. On sam nikad nije bio agresivan, iako je bio bolestan. Nikad nikome nije naudio otkako je oboleo 2002. godine pa dosad. Bio je svojevremeno fudbalski sudija - priča Spasojevićev poznanik: - On je bio zaljubljen u prodavačicu. Nedavno je imao neki incident kad je kupovao žvake, ali njemu je to bila šala i način udvaranja - kaže naš sagovornik koji je poznavao pokojnog Nebojšu.

Kako tvrdi, pored toga, inicijalna kapisla ovog puta bila je kupovina paketića za Božić, koje je Spasojević namenio svojim bratancima. - U jednom paketiću nedostajala je jedna čokoladica. Rekao je bratancima, koje je obožavao, „da će doneti čokoladicu ili će se zaklati“. Zbog toga je i došao u prodavnicu i napravio incident - kazao je poznanik i dodao da Spasojević neko vreme nije uzimao terapiju.

foto: Printscreen

Da podsetimo, posle rasprave na kasi, Spasojević je izvadio dva noža, pa izašao napolje i sebi prerezao vrat. Policija, koja je došla na poziv zaposlenih u marketu, pokušala je da ga odgovori.

Mnogo svedoka GRAĐANI POBEGLI U trenutku incidenta u prodavnici se navodno nalazilo još kupaca. - Oni su se povukli dalje kad je Spasojević izvadio noževe, kako bi izbegli incident i, na sreću, ostali su nepovređeni - kazao je naš izvor iz istrage.

- On je jednim nožem zamahivao ka policiji, a drugi je stavio sebi pod grlo i zaklao se, uprkos molbama policajaca da spusti oružje i da će sve biti u redu. Desetak puta je povukao nož preko grkljana, krv je liptila iz rane, a on se samo zateturao i srušio na trotoaru - ispričao je naš izvor.

Kurir.rs/ Dragan Ilić Foto: Screenshot

