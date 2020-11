TIJANA AJFON ORGANIZOVALA ORGIJE U BOSNI: Starleta optužena za međunarodnu prostituciju, vrbovala i prodavala devojke za 500 evra!

Da podsetimo, Tijana Ajfon je uhapšena u akciji "Kristal", a pored nje privedeno je još 15 osoba zbog organizovanja orgija i kokainske žurke u jednoj vikendicu u Suvom Polju kod Bijeljine. Starleti je tada određen pritvor, iz kog je izašla posle mesec dana, dok su drugi uhapšeni uglavnom odmah pušteni.

Prešla čamcem

- Maksimovićeva se tereti da je krajem maja ove godine podsticala državljanke Srbije s područja Beograda G. S. i S. P. da u cilju pružanja seksualnih usluga otputuju s njom u BiH, u Bijeljinu, te da na privatnoj zabavi pružaju seksualne usluge za novčane iznose od po 500 evra - piše bosanski portal Srpska info. Oni, pozivajući se na navode optužnice, pišu da je Tijana Ajfon s devojkama ilegalno ušla u BiH za vreme trajanje pandemije kovida 19.

- Devojke su rečnim putem, u gumenom čamcu, prešle reku Savu, a na obali ih je sačekao prevoz kojim su došle na privatnu zabavu u selu kod Bijeljine - prenose bosanski mediji.

uhapšena u Bosni foto: Printscreen YT

Policija je u akciji "Kristal" upala na žurku i pohapsila učesnike.

- Optužena se tereti da je sa umišljajem, u cilju ostvarivanja nezakonite zarade, vrbovala i navodila dve osobe, strane državljanke, na pružanje seksualnih usluga u državi u kojoj nemaju prebivalište ni državljanstvo, čime je počinila krivično delo međunarodno navođenje na prostituciju - rečeno je u Tužilaštvu BiH za medije.

Tijana za Kurir Imajte razumevanja, ne smem da dajem izjave Kurir je juče pokušao da stupi u kontakt s Tijanom. - Hvala na interesovanju. Zasad nećemo davati izjave za medije - rekao nam je Tijanin advokat. Reporteri Kurira sinoć su pokušali da razgovaraju s Tijanom, ali je ona sa terase svog stana izjavila da ne sme: - Imajte razumevanja, ne smem da dajem nikakve izjave jer je postupak u toku - izjavila je Ajfonka našim novinarima.

Inače, Maksimovićeva je po izlasku iz pritvora pričala medijima da je reč o najobičnijoj zabavi.

- To je proslava... Kao što ti možeš da odeš na proslavu. Hajde da zanemarimo prelazak granice, neka to bude u Beogradu... To ne znači da sam ja makro, to tek treba da se dokaže. To je bila proslava. Svi smo pušteni. Meni je najbitnije da sam ja na slobodi. Nažalost, ja sam bila jedina žena u pritvoru. Sada se čeka suđenje i bićete upoznati sa svim - izjavila je tada Tijana Ajfon.

Jela pasulj u zatvoru

Ajfonka je otkrila po povratku u Beograd da joj se u zatvoru najviše dopao pasulj.

- Kad je reč o zatvorskoj hrani, nije bilo kao u restoranu, ali jela sam gotovo sve. Bila sam u konstantnom strahu da se ne ugojim, ali situacija je takva da ako ne jedeš to što imaš, ostaneš gladan. Moram da kažem da je zatvorski pasulj najbolji koji sam probala - rekla je tada Tijana.

Kurir.rs/ Jelena Ivić

Foto Damir Dervišagić, Printscreen YT

