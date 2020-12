2 ŽENE UHAPŠENE U BEOGRADU ZBOG PODVOĐNJA: Dovodile muškarce i pod pretnjom terale devojke da se bave prostitucijom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapsili su J. N. (1968) i Đ. N. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo trgovina ljudima.

Kako se sumnja, one su, u periodu od 2012. do 2020. godine na teritorijama opština Voždovac i Obrenovac, uz upotrebu sile i pretnje podvodile dve dvadesetjednogodišnje devojke za novac muškarcima koje su same pronalazile.

Takođe, sumnja se da je jedna od oštećenih u vreme izvršenja krivičnog dela bila maloletna.

Osumnjičene su, uz krivičnu prijavu, privedene Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Krivičnom prijavom za isto delo biće obuhvaćene još tri osobe koje se zbog ranije izvršenih krivičnih dela nalaze na izdržavanju kazni zatvora.

