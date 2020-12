BESAN ZBOG NEPRAVDE ZAPALIO SENO PA IZGOREO! Dušan je bio očajan jer su njegovoj deci hteli da uzmu hleb iz usta!

Dušan Škrbić (28) nastradao je na njivi, i to pred očima svog prijatelja, koji nije uspeo da mu pomogne

Dušan Škrbić (28) iz Bočara kod Novog Bečeja izgoreo je u požaru koji je sam izazvao na njivi paleći kukuruzovinu! Tragedija se dogodila u noći između četvrtka i petka, a Škrbić je nastradao pred očima prijatelja. Kako za Kurir kaže Škrbićev prijatelj Goran G., on je pokušao da ga spase.

- Dušan me je pozvao da pođem s njim da nešto uradi. Nisam znao šta planira. Kolima smo otišli do njive, gde je bila balirana kukuruzovina. Uzeo je flašu od dve litra s benzinom, popeo se na bale i polio ih - priča uznemireni Goran i dodaje da ga je molio da to ne radi, ali bezuspešno.

- Čim je zapalio kukurozovinu, propao je kroz balu. Pritrčao sam da mu pomognem, ali bale su već bile u plamenu. Nije mogao da se izvuče, iako sam mu pružao ruku i kanap da uhvati kako bih ga povukao. Nije imao snage da se zadrži, verujem da se brzo ugušio od dima - objašnjava Goran G. i dodaje:

- Dušan je to zapalio jer je bio besan na privatnu firmu koja je ove godine uzela zemljište koje je on obrađivao i za koje je navodno imao ugovor. Rekao je da neće ta firma njegovoj deci uzimati hleb iz usta. Bio je očajan i rešen da im napakosti, ali, nažalost, najveću štetu je napravio svojoj porodici.

