OPLJAČKANI VLASNIK MENJAČNICE ZA KURIR: Poprskali me biber sprejom nasred ulice na Karaburmi i udarali u leđa dok nisu oteli novac

Vlasnik menjačnice Z. J. (65), koga su jutros opljačkala dva razbojnika u beogradskom naselju Karaburma u ulici Patrisa Lumumbe, za Kurir je ispričao kako su ga pljačkaši presreli i oteli mu novac.

- Išao sam na posao, a ispred zgrade me je sačekao momak i pitao me gde je tržni centar "Big fešn". Dok sam mu objašnjavao, on me je poprskao biber sprejom po očima, koji mu je bio u ruci - ispričao je Z. J.

Kako kaže, tada je počeo da beži.

- Međutim, tada me je sustigao drugi napadač i počeo je da me udara po leđima sve dok nisam pao. Tada su mi oteli torbu s parama. Nisam primetio da su imali oružje - prepričava dramu Z. J. i dodaje da je u tom trenutku počeo da viče: "Pljačka, pljačka".

- Iako je na ulici bilo ljudi, niko se nije ni okrenuo, niti prišao da mi pomogne - kaže on.

Inače, Z. J. kaže da ovo nije prvi put da se našao na meti razbojnika.

- Ovo nije prva pljačka, već samo još jedna u nizu mnogih koje su mi se dogodile u poslednjih nekoliko godina. Bilo ih je desetak, policija je upoznata sa svim, ali nijedan slučaj nije rešen i napadači nikada nisu pronađeni. Prva pljačka je bila napad na menjačnicu kada su sekirama i pištoljima slomili stakla i odneli novac. Posle toga dva puta su me sačekali ispred zgrade i tada sam se odbranio. Treća je bila kada su plačkaši obili menjačnicu i odneli ceo sef. Dva puta su mi obijali auto, a onda i stan. Sve ove pljačke su dobro organizovane - rekao je vlasnik vidno uplašen.

Kako saznajemo, pljačka se dogodila oko 7.40 sati, a već oko osam policija je stigla na lice mesta, obavila uviđaj i uzela izjave od oštećenog Z. J. i svedoka, a biće uzeti i snimci sa kamera okolnih zgrada.

(Kurir.rs/A. Kocić)

