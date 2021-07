I DALJE SE NE ZNA ZBOG ČEGA SU SE EMOTIVNI PARTNERI IZBOLI U NOVOM SADU: Sve se dogodilo bez prisustva svedoka

Pod još nerasvetljenim okolnostima u novosadskom naselju Adice, u ulici Branka Ćopića, izbodeni su Slobodan B. (45) i Svetlana S. (42) iz Novog Sada. Ni dalje nije poznato, kako je došlo do ovako krvave svađe, jer zbog zdravstvenog stanja u kojem se nalaze, od njih ne mogu da se uzmu izjave.

Kako nezvanično saznajemo, za sada se pretpostavlja da je između njih došlo do svađe, a zatim da su međusobno jedno drugom naneli povrede oštrim predmetima. Da li je baš tako bilo, biće poznato tek kada su od njih budu mogle uzeti izjave.

- Sve se dogodilo bez svedoka, u stanu u kojem živi žena. Ona inače sama živi od kada je došla iz Subotice. Govorila mi je da nema nikoga od rodbine. Ne znam da li je to tačno, samo kažem kako mi je pričala. Zadnjih par meseci primetila sam da joj dolazi jedan muškarac, ali s obzirom da vozi taksi, u početku sam mislila da se tako znaju. Međutim, druge komšije kažu, da je on često ostajao kod nje, da je spavao i da su bili u nekoj "čudnoj" vezi, jer on kolimo znamo ima decu, a ona nikoga - kaže jedna komšinica.

U nedelju u jutarnjim časovima jedan komšija je čuo žustru raspravu iz stana žene.

- Nisam hteo da zvonim na vratima, već sam pozvao policiju, koja je odmah došla. Nakon policije video sam da je dosla i hitna pomoć i da su ih odneli. Zašto su to uradili ne mogu ni da prepostavim. Nju znam kao komšinicu "dobar dan..", eto toliko - kaže komšija iz ulaze zgrade.

Nakon što su preveženi u Urgentni centar KCV, žena je, kako nam je rečeno u ovoj zdravstvenoj ustanovi primljena u teškom opštem stanju sa znacima hemoragijskog šoka, usled teških ubodnih rana u predelu trbuha.

- Nakon inicijalnih reanimacionih postupaka i urgentnog hirurškog zahvata, pacijentkinja je postoperativno smeštena na Kliniku za anesteziju i intenzivnu terapiju UC KCV, gde se nastavlja intenzivno konzervativno lečenje – rekao je Siniša Knežević, portparol KCV.

