UKRADENU SLIKU HTELI DA PRODAJU ZA 600.000 EVRA?! Delo srpskog umetnika navodno UKRADENO IZ POZNATOG DVORCA pre skoro 30 godina?!

Slobodan Gajin, koji kako nezvanično saznajemo ima Srpsko i Švajcarsko državljanstvo iz Beograda uhapšen je u Švajcarskoj zbog sumnje da je, s još nekoliko osoba, koje su takođe privedene, pokušao da proda izuzetno vrednu istorijsku sliku " Blagoveštenski sabor 1861" za 600.000 evra!

U isto vreme u Beogradu pripadnici SBPOK i policije su u Makedonskoj ulici pretresli stanove osumnjičenih, u nastavku velike akcije, i pronašli još nekoliko vrednih slika za koje se sumnja da su ukradene i da su sa crne berze.

Gubi joj se trag

"Blagoveštenski sabor 1861" autora Vlaha Bukovca je slika kojoj se, kako nezvanično saznajemo, svaki trag gubi pre 28 godina, a pronađena je u Švajcarskoj.

- Gajin i još dvojica njegovih saučesnika uhapšeni su u Švajcarskoj u trenutku kad su pregovarali da sliku "Blagoveštenski sabor" prodaju kupcu u Srbiji za 600.000 evra. U isto vreme u centru Beograda pronađena je galerija u kojoj je bilo još slika i drugih predmeta za koje se pretpostavlja da imaju veću vrednost. Sve pronađeno će biti i procenjeno, a biće utvrđeno i da li su predmet krivičnog dela - objasnio je izvor Kurira.

Kako saznajemo, ova slika je navodno do 1993. godina bila u dvorcu Dunđerski.

- Te godine je navodno ukradena i do sada se nije znalo gde se nalazila. Pretpostavlja se da je švajcarska policija imala informacije od trenutka kad se slika pojavila u ponudi i da su tim tragom došli do kupca koji se pojavio iz Beograda. Pretpostavlja se da je naša policija na osnovu saznanja švajcarskih kolega došla do saradnika u Beogradu - rekao je naš sagovornik.

Milion evra

Istoričar umetnosti Nikola Kusovac rekao je da slika, ukoliko nije original, ne vredi ni 600 evra. On je objasnio za medije da slika može biti reprodukcija koja ima malu vrednost.

- Originalna slika "Blagoveštenski sabor" je od neprocenjive vrednosti, naročito zbog teme koju slikar obrađuje. Vlaho Bukovac ju je potpisao ćirilicom. Naslikao ju je 1901. godine po narudžbini trgovca Nikolića - rekao je nekadašnji kustos Narodnog muzeja.

Original, prema njegovoj proceni, vredi duplo više, dakle preko 1.200.000 evra. - Evo i zašto - na toj slici su patrijarh Josif Rajačić, pa Svetozar Miletić, svi ugledni Srbi toga doba - sredine 19. veka - kaže Kusovac.

Čuveni Srbin iz Dubrovnika Vlaho Bukovac je dalmatinski slikar (1855-1922). Slika "Blagoveštenski sabor" se smatra vrednim umetničkim delom koje predstavlja srpski crkveno-narodni sabor u Karlovcima 1861. godine, a zagrebački trgovac Petar Nikolić ju je umnožio kao litografiju i prodavao. Bukovac je poznat i po tome što je naslikao portrete Natalije Obrenović, kao i Petra i Aleksandra Karađorđevića. Nešto kasnije je naslikao i Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu. Iako je bio poreklom iz Cavtata kod Dubrovnika, uvek je isticao da je Srbin. Jedan je od najslavnijih slikara na prostoru bivše Jugoslavije. Smatran je "tradicionalnim modernistom", a bio je izuzetno uticajan i harizmatičan slikar i pedagog, kosmopolita.

Pokušali smo da proverimo informacije koje smo dobili ali nažalost niko nij emogao da nam da precizne podatke. U Narodnom muzeju u Beogradu kažu da je ova slika nastala 1901. godine, ali i da nikad nije bila u njihovoj postavci.

U muzeju Dunđerski takođe nismo našli nekoga ko bi mogao da nam da pouzdanu informaciju. - Radim od 1999. godine, mislim da ona nije bila ovde - rekao je muškarac koji nam se javio na telefon. U Matici srpskoj rečeno nam je da ih nazovemo sutra.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović)