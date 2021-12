UŽASNA TRAGEDIJA U KAĆU: Dve osobe stradale u požaru koji je izbio u kamp prikolici

KAĆ - Dve zasad nepoznate osobe, stradale su u požaru koji je izbio u noći između srede i četvrtka, oko tri sata, u jednoj kamp prikolici u Kaću. Vatrogasci i policija zatekli su požar u razbuktaloj fazi, a nesrećnim ljudima nije bilo spasa. Kako saznajemo na licu mesta, u požaru u kamp prikolici nastradali su Mile P. (65) rodom iz Najdalja i verovatno još jedan meštanin Kaća star 63 godine čiji su nestanak prijavili članovi njegove porodice i koji su dali uzorke DNK na analizu kako bi se utvrdilo da li je reč o njihovom voljenom.

- U toj kamp prikolici, u Ulici narodne vojske, živeo je Mile kod kojeg je, kobne noći došao komšija koji je, verovatno, stradao zajedno sa njim. Čekaju se DNK rezultati da bi bili sigurni ko je druga osoba. Reč je o komšiji koji je živeo tu u susednoj ulici i koji je, kako se pretpostavlja u sredu uveče, došao kod Mileta, ali se nije vratio kući. Njegova porodica je to prijavila, dala uzorke DNK za analizu i sada čekamo rezultate da vidimo da li je to on ili ne - kaže jedan od meštana Kaca.

Šta je uzrok požara u kojem su Mile P. i njegov prijatelj izgubili život utvrdiće istraga. Za sada se sumnja da je vatru izazvala sveća ili cigareta. Vatrogasci i policija zatekli su požar u već odmakloj fazi kada nesrećnim ljudima nije bilo spasa.

- Požar je otkrio jedan poljoprivrednik koji je traktorom krenuo u polje. On je naišao na vatrenu buktinju i odmah obavestio nadležne, ali već je bilo kasno. Moguće je da su zaspali, a da je sveća ili cigareta zahvatila neki predmet, pa se vatra proširila - priča Kaćanin, koji dodaje da iako se još uvek čekaju rezultati obdukcije, u selu su svi saglasni da je reč o veoma dobrim ljudima.

Mile je bio omiljen u selu. Iako ga život nije mazio, on se nikada nije žalio na svu muku i teret koju je nosio na svojim plećima.

- Nikada se nije libio ni jednog posla jer je bio vredan. Preko leta je radio u polju. Pet godina je živeo u toj ruševini pored mesta tragedije, pa su se onda organizovali pojedinci iz sela i kupili mu tu kamp kućicu. Najviše mu je pomagao nekadašnji predsedik MZ. Dvojica stradalih su se družila, ali su voleli i da popiju. Ne znam šta bih vam rekla, sve se nadamo da to nije istina. Niko nije zaslužio ovakvu smrt - kaže žiteljka Kaća koja živi nedaleko od mesta tragedije.

Mile P. za koga se sumwa da je jedan od stradalih, prema rečima poznanika, ima ćerku koja živi u Novom Bečeju i koju traže kako bi dala uzorke DNK za analizu.

- Mile je govorio da ima ćerku sa kojom je izgubio kontakt pre više godina, ali bih uputio apel da se ona javi kako bi preko njene DNK utvrdili da li je jedan od stradalih stvarno Mile. To nam je potrebno kako bi ga, ukoliko se utvrdi da je o Miletu reč, sahranili pod imenom i prezimenom, a ne ka NN lice - kaže Miletov poznanik.

