SRBINA UBILI U FILADELFIJI PRE GODINU DANA! Poruke rođaka teraju suze na oči: Radio je sve kako treba, a dočekao je ono najgore!

Srbin Milan Lončar (25) brutalno je ubijen s leđa pre godinu dana dok je šetao svog psa u Filadelfiji, a sada su njegovi najmiliji na društvenim mrežama napisali potresne poruke u znak sećanja na njega.

Podsetimo, na snimku koji su zabeležile nadzorne kamere, može se videti kako Lončaru prilaze dvojica muškaraca, jedan mu prilazi sa leđa, dok drugi prilazi licem okrenut ka njemu sa pištoljem u ruci. Na početku se činilo da muškarci samo prete Lončaru pištoljem kako bi im dao novac. Međutim, nekoliko sekundi kasnije, jedan od razbojnika ispalio je hitac u mladićeve grudi. Srbin nije pružio otpor i pao je kao pokošen, a u ruci je čvrsto držao povodac svog psa.

rođak objavio i večnu kuću milana lončara foto: Društvene mreže

Njegovi najmiliji i dalje ne mogu da prežale gubitak, pa je tako Milanov rođak na Fejsbuku napisao "kako je danas godinu dana od kad ga nema".

foto: Društvene mreže

- Danas je godinu dana od ubistva mog rođaka. Pokušavam da budem pozitivan, ali mi ne ide. Događaj koji me podseća da zlo vreba bilo gde. Ono što se desilo Milanu je podsetnik da čak i kad radiš sve kako treba, može da se desi najgore. Moja sećanja na Milana mi donose radost koju mi je on doneo u životu. Najveći deo nisam imao srećno detinjstvo, ali vreme koje sam proveo sa mojim rođacima Jelenom i Milanom to su bili najbolji dani - rekao je rođak u opisu fotografija ubijenog i njegove sestre.

On je dodao da je trebalo da imaju više srećnih dana.

foto: Društvene mreže

- Svi moramo biti bolji jedni prema drugima. Ako čitate ovo uradite nešto ljubazno što niste planirali, nikad ne znate koliko bi to moglo promeniti svet. Počivaj u miru Milane. Voljen si, nedostaješ mi i patim - rekao je rođak, a njegov post Milanova rođena sestra je preuzela i objavila gde je stavila tri srca.

foto: Društvene mreže

Inače, za zločin osumnjičen je Džozefus Dejvis (21) koji je uhapšen pet dana nakon ubistva Srbina i to u istoj garderobi u kojoj je bio kada je presudio mladiću. Upravo to je i olakšalo hapšenje. Drugi napadač je i dalje u bekstvu. Inače, za informacije o ubicama tada je bila raspisana i nagrada od 40.000 dolara.

kamere snimile ubistvo srbina foto: Printscreen

Ejmi Lonsberi, majka ubijenog rekla je nakon zločina za američke medije, da se vidi da njen sin nije pružao otpor niti je kod sebe imao novac u trenutku kada je napadnut.

- Ubili su ga bez razloga. Nije imao novca kod sebe, nije uzvratio, nije rekao ništa pogrešno. Nema smisla, jednostavno nema smisla ni razloga za ovo što se dogodilo - rekla je ona i dodala da je godinu dana pre ubistva počeo da radi kao građevinski inženjer.

milanova majka se nakon ubistva obratila američkim novinarima foto: Profimedia I Printscreen YT

Mladić je preminuo na pločniku nedaleko od svoje kuće.

(Kurir.rs - B. T.)