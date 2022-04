ŽENE SU BILE KRVAVE, A VOZAČ PIJAN KAO SVEĆA! Očevici užasa u Obrenovcu kada je BMW pokosio žene: JEDNA PREMINULA, DRUGA KRITIČNO!

U Obrenovcu se nešto posle 18 sati dogodila teška saobraćajna nesreća. Vozač automobila marke BMW udario je dve žene na trotoaru, od kojih je jedna podlegla povredama, dok je druga u kritičnom stanju.

Dragica Popović bila je očevidac događaja koji je uznemirio sve u naselju Stočnjak i Potića voće.

- Išla sam po dete u školu. Vraćali smo se i ovde na samom trotoaru žena sa biciklom i još jedna je stajala, njih dve su razgovarale. Ja i mali smo stajali ovde kod ograde. On je odande išao brzo, verovatno zna da ima ležeći policajac tu kod obdaništa i da je hteo malo da ukoči, međutim, on se tako zavrteo, i udario prvo u žene direktno, pa u hidrant ispred nas. Ja sam povukla dete nazad, pali smo oboje. Voda je počela da šiklja i on se tu i zaustavio.

- Ne mogu da se smirim. Pala sam dole, on me podigao. Sreća da nismo krenuli napred još dva minuta, oboje bi nas pokosio - kaže Dragica, očevidac nesreće.

Šta se desilo i u blizini vrtića "Veseljko" video je i Živko Milutinović.

- Prva žena je u teškom stanju. Drugu su ostavili i sad su je odvezli ponovo. Ona je kao bolja.

- A vozač automobila? - pitala je novinarka lokalnog medija.

- Pijan kao sveća - odgovario je očevidac.

Na licu mesta intervenisali su i vatrogasci. Ulica je bila zatvorena za saobraćaj u vreme trajanja uviđaja.

Prema poslednjim informacijama, jedna od dve žene podlegla je povredama. Reč je o 59-godišnjoj ženi.

Druga, njena vršnjakinja, zadobila je teške telesne povrede i zadržana je na lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

