NAKON SILOVANJA REPEROVE SESTRE OGLASIO SE ADVOKAT: Bolje je hiljadu krivih osloboditi nego jednog nevinog optužiti

Pre dva dana u vestima crne hronike odjeknula je vest da je silovana sestra poznatog repera. Za ovaj i slične slučajeve u kojima su u centru pažnje poznate ličnosti se odmah sazna.

Ono što ohrabruje je da se poslednjih godinu dana, uglavnom preko društvenih mreža, žrtve podstiču da izadju iz anonimnosti i prijave nasilnike.

Prema rečima advokata Nebojše Perovića, proces osuiđivanja je složen i treba vremena da se sklopi mozaik.

foto: Kurir televizija

- Postoji pri policijskoj upravi koje rade te seksulane i krvne delikte. Moram da kažem da je to u proteklih nekoliko godina daleko veće nego ranije. I kazne su znatno veće, od 10 godina zatvora, pa do doživotne robije. Mislim da naše društvo vodi brigu i vodi računa o žrtvama nasilja - istakao je čuveni advokat Nebojša Perović.

Na pitanje novinara Pulsa Srbije na Kurir televizij, kako da žrtva prevaziđe prve prepreke prilikom prijavljivanja zlostavljanja, čuveni advokat je istakao da su u pitanju zakonom predviđeni uslovi da bi moglo da se dokaže krivično delo.

- Zamislite da ne postoji to da se razjasni stvarno činjenično stanje da li je došlo do izvršenja određenog krivičnog dela. Mora se zaštiti i utvrditi da li je došlo do toga ili ne. Ne pričam samo o silovanju, već o bilo kom krivičnom delu. Da bi se dokazalo da se izvršilo krivično delo, mora da postoji procedura - istakao je Perović.

foto: Kurir televizija

Advokat Perović neveo je da je dokazivanje silovanja dug proces i da postoje različiti oblici silovanja.

- Za svako krivično delo za koje se podnosi krivična prijava postoji određeni postupak. Bolje je hiljadu krivih osloboditi nego jednog nevinog osuditi i u okviru toga je važno razajsniti šta se desilo. To je jedan mozaik koji treba sklopiti. Nije tu samo reč na reč, postoje različiti oblici kada pričamo o silovanju. I svaki oblik silovanja nosi svoje traume i svoje povrede - ističe advokat Perović.

