ZORICA JE GOLA I SPALJENA KUCALA NA VRATA I MOLILA ZA POMOĆ: Detalji jezivog zločina zbog kog je Radomir osuđen na DOŽIVOTNU

Radomiru Blagojeviću izrečena je doživotna kazna, jer je zapalio živu ženu, Zoricu Kalinić, zbog čega je preminula.

Blagojević je u julu 2020. godine u Beogradu zapalio i tako usmrtio Zoricu Kalinić (66), a tri nedelje ranije pretukao i silovao R. N. u svojoj kući u selu Radinac kod Smedereva.

zorica kalinić foto: Facebook Printscreen

On je treća osoba koja je u Srbiji osuđena na doživotnu robiju, a ovu kaznu pre njega su dobili Ninoslav Jovanović Malčanski berberin i Dejan Dabović.

Podsetimo, kobnog 13. jula u Surčinskoj ulici na Novom Beogradu Blagojević je sačekao Kalinićevu u hodniku njene zgrade, a kada je ušla, pošao je za njom. Došlo je do kraće rasprave posle njenog odbijanja da ga pusti u stan. Nesrećna žena mu je okrenula leđa, a on je to iskoristio da je polije benzinom iz kanistera koji je spremio, a zatim ju je iste sekunde zapalio. Zorica je zadobila teške opekotine, ali uprkos borbi lekara, preminula je posle dva dana.

- Zorica je kucala na naša vrata, a kad smo otvorili, šokirali smo se! Bila je gola, jer joj je garderoba izgorela, crvena od opekotina, spaljene kose. Tražila je pomoć. Nismo je prepoznali, pitali smo je kako se zove i tek kad je rekla Zorica, shvatili smo ko je - rekao je jedan od komšija za Kurir posle zločina:

zgrada u kojoj se dogodio zločin foto: Ana Paunković

- Kad je ušla kod mene, rekla je da ne zna ko ju je napao. Rekla je: "Upali me jedan čovek." Mi smo odmah posumnjali na Radomira. On je povremeno dolazio kod nje, a upoznali su se preko Fejsbuka. Radio je na nekoj građevini, inače je iz Smedereva. Desetak dana pre napada ona mu je rekla da ne želi više da ga vidi. Žalila se da je mnogo pio, ali i da je napada. Hvatao ju je za vrat i davio. Nije htela da prijavi policiji jer je htela da prekine svaki kontakt s njim.

Blagojević je, podsetimo, na suđenju šokirao javnost svojom izjavom da mu nije jasno zašto se tereti za teško ubistvo.

- Sudija, ja sam nju samo povredio, polio sam je benzinom. Zašto me terete za teško ubistvo na svirep način?!Umrla je dva dana kasnije u bolnici. Ja sam njoj naneo povrede - rekao je Blagojević, a kada ga je sudija pitao kako ju je povredio on je hladnokrvno odgovorio:

- Pa polio sam je benzinom.

Kurir.rs

Bonus video:

19:46 KOLIKO SMO DALEKO OD VRAĆANJA SMRTNE KAZNE? Oštra polemika u programu uživo: DOŽIVOTNA ROBIJA SAMO U 5 SLUČAJEVA