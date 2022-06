PUCAČ IZ JAKOVA SATIMA IZNOSIO ODBRANU Tvrdi da ga je Vuk "maltretirao 3 godine jer je Patizanovac", EVO ŠTA JE REKAO U TUŽILAŠTVU

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Đura N. (23) zbog sumnje da je 29. maja 2022. godine u Jakovu usmrtio Vuka J. (30) iz automatske puške "kalašnjikov".

- Djura N. je izneo svoju odbranu u prisustvu izabranog branioca, priznao je delo, ali je tvrdio da se ne seća samog momenta kada je pucao na Vuka J. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivicno delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti - potvrđeno je iz Višeg tužilaštva u Beogradu.

Osumnjičenom se na teret, kako se navodi, stavljaju krivična dela teško ubistvo u sticaju da krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja.

Prema nezvaničnim informacija izjavio je da se kaje. - Rekao je da su ga ranije toga dana ubijeni i njegov rođeni brat i još jedan njihov prijatelj maltretirali i prebili, ali da je uspeo da pobegne kući. Kasnije su, kako je naveo u odbrani, tukli i njegovog oca, a tokom večeri došli su mu ispred kuće gde su tukli i njegovog brata. Rekao je da se plašio da ne diraju i majku, jer je navodno čuo da su oni sve redom maltretirali u tom kraju, pa je uzeo pušku iz svoje spavaće sobe i krenuo ka Vuku i ostalima - kaže izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, Đura N. je rekao da je posle pucnjave koje se ne seća seo u svoj golf i pobegao u šumu, do Progara, gde se krio do predaje. - Tvrdi da nije znao da je Vuka ubio, sve do predaje policiji u PS Surčin - dodaje naš sagovornik.

Navodno, Đura N. je tokom iznošenja odbrane rekao da smatra da su ga Vuk i ostali maltretirali jer je navijač Partizana, dok su oni navijači neke "navijačke grupe Crvene Zvezde". - Rekao je i da je probleme sa njima imao poslednje tri godine i da ih se plašio "jer se pričalo da su braća Jolovići problematični i da se bave kriminalom" - dodaje sagovornik Kurira.

Podsetimo, Đura N. je posle pucnjave pobegao a uhapšen je nakon dva dana.

Podsetimo, brat ubijenog, koji je i očevidac zločina, ispričao je da je sukob između dvojice mladića izbio jer je Jolović zamerao Đuri to što je maltretirao dečaka koji se siroče, terao ga da skoči u Savu i to snimao telefonom. Inače Đura N. je radio kao kuvar u poznatim beogradskim restoranima, igrao folklor i plivao za časni krst, dok je ubijeni Vuk Jolović završio pilotsku akademiju. Ubijeni mladić je juče sahranjen.

