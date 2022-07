OJADIO FOND SOLIDARNOSTI ZA 5 MILIONA: Blagajnik iz Bajine Bašte pod sumnjom da je digao milione s tekućeg računa

osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati

UŽICE - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili si S.L. (1991) zbog postojanja sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On se tereti da je, kao zaposleni u službi finansija jednog preduzeća u Bajinoj Bašti koji obavlja poslove obračuna zarada, kao i poslove blagajnika u fondu solidarnosti sindikata, u periodu od 30. januara 2019. godine do 15. oktobra 2020. godine, podigao sa tekućeg računa fonda solidarnosti sindikata 5.650.000 dinara, koristeći blanko naloge za isplatu sa falsifikovanim potpisom ovlašćenog lica.

Na taj način, on je, kako se sumnja, oštetio fond solidarnosti sindikata, a sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ovom iznosu.

Osumnjičenom je određena mera zadržavanja do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti doveden do Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije radi saslušanja Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

Kurir.rs/RINA