TRAGEDIJA U ALEKSINCU: Građevinski radnik se obesio o skelu

Jedan građevinski radnik obesio se jutros o skele Osnovne škole "Ljupče Nikolić" u Aleksincu.

Prizor je bio vrlo neprijatan jutros nešto pre 8,00 sati, a uprava škole je odmah obavestila policiju koja je bila i uradila uviđaj. U trenutku kada je odlučio da podigne ruku na sebe, u blizini nije bilo drugih radnika.

- Stvarno užasna tragedija. On čovek ima tu negde, malo više od 50 godina. Nije naš radnik, mada se po Aleksincu tako priča, nego radnik građevinske firme iz Požarevca koja izvodi radove na fasadi, a koja je angažovana kao najbolji ponuđač pošto od sredstava opštine renoviramo enterijer škole. On je, kako kažu njegove kolege, rekao da pre doručka ide da opere ruke i nije ga bilo neko vreme. Onda su radnici imali šta da vide. Strašno je to, još uvek su svi ovde jako uznemireni - pričaju iz škole o ovom tragičnom događaju.

Ožalošćena porodica ovog građevinskog radnika je došla u Aleksinac.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

(Kurir.rs)