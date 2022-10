MOJA VERENICA VIŠE NE VAŽI, A LJEPOJA ME NIJE ZANIMAO: Kuzman na suđenju Belivuku i Miljkoviću govorio o privatnom životu

Nišlija Marko Andrić Kuzman, koji je optužen za učešće u ubistvu Milana Ljepoje, a uhapšen je sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, izneo je danas svoju odbranu danas u Specijalnom sudu u Beogradu i rekao da je "hrabro prihvatio svoju sudbinu".

On je optužen da je učestvovao u ubistvu Milana Ljepoje.

- Suočen sam sa velikom nepravdom. Hrabro sam prihvatio svoju sudbinu, časno ću da se branim - izjavio je optuženi Andrić tvrdeći da su njegovi telefonski razgovori prezentovani u javnosti "sečeni i montirani".

- Apsurdno, tragično i komično, poput mantre sam se vrteo na televiziji. Ako vi prihvatite te razgovore, ja ću možda da se povučem i zaćutim, a možda ću i da nastavim borbu sa svojom advokaticom, zamolio bih Vas sudija, ako odlučite da prihvatite te razgovore da mi omogućite boravak u pritvoru Specijalnog suda. Bio sam u samici i bilo mi je dobro, sada sam u Centralnom zatvoru i tamo mi je dobro, ali da me prebacite da preslušavam sve te razgovore ovde, a da to ne utiče na moj trening i ishranu, a ne da me vozikaju po ceo dan. Ako ne prihvatite, nemojte da me dirate, dobro mi je tamo - govorio je Andrić o boravku u pritvoru.

Sudu se požalio i da od mnogobrojnih prijatelja, za koje je u pola noći bio tu, više nema.

- Moja verenica za koju sam vam tada rekao, više ne važi. Samo je prestala da mi dolazi u posetu, bez reči - dodao je on.

- Gledajte sad ovo, moja bivša žena dete vodi kod psihijatra, umesto da ga dovede kod mene u posetu. Čuo sam u zatovru, silovateljima, pedofilima deca dolaze u posetu, meni ne. Znam ko stoji iza toga, njen otac - pričao je Andrić o porodičnom životu.

Andrić je potom progovorio i o Ljepoji, tvrdeći da ga on nikada nije zanimao, kao i da je jedna njegova drugarica s kojom se zajedno bavi humanitarnim radom, bila Ljepojina drugarica i da je hteo, mogao je da sazna sve o njemu.

- Mene taj čovek nije zanimao, što se tiče tačke optužnice vezano za organizovani kriminal, dugo sam razmišljao o tome. Moja uloga u navijčakoj grupi je da razjedinjene frakcije ujedinim u jednu, momci su videli da mogu zajedno da funkcionišu. Navijač sam Partizana i dugogodišnji prijatelj Veljka Belivuka, ali to nije krivično delo. Očekujem od vas da hladne glave razmotrite sve činjenice i da me oslobodite svih optužbi i odmah mi danas ukinete pritvor - rekao je na kraju Andrić.

(Kurir.rs)