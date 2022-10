VIKAO SAM: "LJUDI, PUSTITE ME, KRVARIM!" Izbodeni vozač opisao za Kurir užas koji je preživeo kada ga je napao drugi vozač! (FOTO)

Vladan Kurčubić (47) vozač autobusa, koji je jutros oko 06:45 sati izboden na Paliluli na uglu Višnjičke i Ulice Vuka Vrčevića u Beogradu opisao je u ispovesti za Kurir kako je umalo izgubio glavu zbog svađe u saobraćaju.

Na njega je, podsetimo, kako se sumnja, nasrnuo S. P. (28), vozač automobila, nakon nesporazuma oko prvenstva prolaza. Kako za Kurir kaže povređeni Kurčubić, koji se nalazi u Urgentnom centru, drugi vozač ga je prvo pesnicom udario u glavu, a potom mu slomio nos i izbo ga nožem.

Kurčubić dalje objašnjava da je vozio autobus u desnoj traci, te da se odjedom pojavio mladić koji je svojim automobilom na silu pokušavao da se prestroji.

Vladan Kurčubić u Urgentnom centru foto: Privatna Arhiva

- Taj automobil je išao iza mene i sve vreme je svirao i blicao, bez ikakvog razloga. Onda sam došao do autobuske stanice, na kojoj je stajao autobus i ja sam stao svojim vozilom iza njega. Tada je pored mog autobusa stao automobil i ja sam otvorio prozor i pitao vozača u čemu je problem. Onda je taj mladić izašao iz kola, a izašao sam i ja, jer sam mislio da ćemo porpičati i tako rešiti eventualni probelm - prepričava nam Kurdžubić iz bolničke postelje i dodaje:

- Čim sam izašao, on je nasrnuo na mene i počeli smo da se gurkamo. Tada je iz njegovih kola izašla žena, koja je bila s njim. Tada me je mladić udario pesnicom u glavu iz sve snage i krenuo da me tuče po celom telu, a ta žena me je uhvatila otpozadi i vukla me. U tom trenutku je mladić izvadio nož.

Naš sagovornik objšanjava da u prvom trenutku nije ni shvatio da je ranjen.

- Nisam osetio ubod, tek kada sam video krv shvatio sam da sam izboden. Bio sam sav krvav, ubo me je u levu stranu ispod srca. Uspaničio sam se kada sam video toliko krvi i počeo sam da vičem: "Krvarim, ljudi, pustite me!", na šta su mu oni odgovorili: "Pi**o jedna, polako!". - prepričava dramatičnu scenu napadnuti vozač autobusa i dodaje da je potom napadač sam pozvao policiju i Hitnu pomoć.

- Kad je došla policija on im je rekao da je u pitanju samoodbrana, odnosno da se on branio od mene. Mene je Hitna odvezla u Urgentni crentar, ušili su mi ranu i dali su mi nešto protiv bolova. Mislim da je policija odvela tog mladića, ali nisam to video, jer je mene Hitna provg odvezla u bolnicu.

Kako dodaje, dok je trajao napad na njega niko nije prišao da mu pomogne.

- U mom autobusu nije bilo putnika. Ja inače vozim radnike jedne firme, a jutros sam bio prazan. Ostali vozači i ljudi koji su pešaka tuda prolazili nisu se mešali, niti su prišli da mi pomognu - završava svoju priču Kurčubić i dodaje da sada samo želi da se oporavi od svega, kao i da mladića koji ga je povredio ne poznaje, niti ga je ranije negde video.

Kurir.rs/ I.O

