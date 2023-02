OSUĐIVANI DILER OPET PAO ZBOG DROGE: Našli mu narkotike u kući, a do sad mu se sudilo 5 puta

Policija u Smederevu uhapsila je N. R. (31) iz Osipaonice kod Smedereva zbog sumnje da je u njegovoj kući pronađena droga.

Ovim povodom oglasilo se Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu:

- Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu je u saradnji sa PU Smederevo, uhapsilo N.R.(31) iz Osipaonice kod Smedereva zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje opojnih droga, jer je u njegovoj kući pronađeno preko 130 grama marihuane - stoji u saopštenju tužilaštva, gde dodaju:

- Okrivljeni je saslušan u tužilaštvu i u potpunosti je priznao krivično delo koje mu se stavlja na teret, a za koje je inače zaprećena kazna zatvora od tri do deset godina. Prema njemu je tužilaštvo predložilo pritvor zbog bojazni da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo, budući da je do sada već pet puta osuđivan, a prema sopstvenom priznanju marihuanu koristi svakodnevno punih deset godina i to u količini od pet do deset džointa dnevno.

Osnovni sud u Smederevu je iz napred navedenih razloga, odredio pritvor prema osumnjičenom u trajanju od 30 dana.

(Kurir.rs)