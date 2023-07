"PRILIČNO SAM UNIKATNA KOMBINACIJA, UVEK SAM VOLEO MALO DA SE POBIJEM": Bokser sa diplomom na poternici!

Bokser P.M. koji se dao u beg nakon što je, kako se sumnja, pretukao mladića na beogradskom splavu oduvek je voleo boks i tuču, a kako je ispričao u jednom intervjuu pre par godina fakultetski je obrazovan i završio je Master studije na Fakultetu za bezbednost u Beogradu.

- Otac i brat su mi advokati, mama je zamenik javnog tužioca, a mene je oduvek privlačila istorija. Ipak je to učiteljica života, a mi istoričari na osnovu prošlosti gradimo budućnost – rekao je bokser ranije za Novosti kad je otkrio da je prvo završio osnovne studije na filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

On je tada otkrio i da ima nameru da radi kao profesor.

- To je nešto što bih želeo kada se ostvarim kao sportista. Recimo nekih desetak godina pred penziju bih krenuo sa tim, da se odmorim u radu sa decom. Inače, znam samo još jednog MMA borca iz Amerike koji je takođe profesor istorije, tako da je to prilično unikatna kombinacija- ispričao je P.M. i dodao:

- Kao i sva deca, probao sam sve sportove. Uvek sam voleo tako malo i da se pobijem, pa mi se javila želja za ovim sportom. Boks sam otkrio posle osnovne škole i tada je krenulo upoznavanje sa džakom. Trenirao sam par godina, a onda sam napravio kratku pauzu i bavio se ragbijem, čak sam došao i do reprezentacije. Ali, ubrzo mi se vratila želja za boksom i video sam da je to ono što me zaista zanima.

Bokser tada nije pominjao posao u obezbeđenju, a opisao je da se u životu posvetio jedino sportu.

Podsetimo, P.M. je pripadnik obezbeđenja na jednom splavu, a sinoć je gostu zadao teške telesne opasne po život. Do obračuna je došlo negde posle ponoći, a policija intenzivno traga za napadačem.

- Žrtva ima prelom lobanje sa krvarenjem u mozgu - kaže naš izvor.

Kurir.rs