"DEČAK JE PAO SA 3 METRA NA BETON I NA TREN IZGUBIO VAZDUH" Očevici opisali dramu u Nišu! Dete imalo veliku sreću u nesreći (FOTO)

Dečak (5) iz Beograda koji je sinoć, 4. avgusta pao sa tri metra visine na niškom keju, srećom nije prošao sa teškim povredama već se samo ugruvao, s obzirom na to da je pao na beton, saznaje Kurir.

- Dečak je pregledan u Urgentnom centru i nakon pregleda neurohirurga i kompletne dijagnostike, dete je pušteno na kućno lečenje - rečeno nam je u Univerzitetsko kliničkom centru.

Sve se dogodilo na Keju kola srpskih sestara blizu takozvane ulice suvenira kod tvrđavskog mosta. Jedan od prodavaca semenki koji je bio tu kaže nam da je situacija u prvim trenucima izgledala zastrašujuće.

- On se klinac verovatno otrgao roditeljima tako da su se u jednom trenutku čuli povici u pomoć. Dete se igralo i baš taj deo gde je palo dete je poluosvetljen. On je samo skliznuo i pao na beton. Hitna pomoć je došla preko trga, "pregazili" su pešačku zonu da bi stigli do deteta. Koliko sam video, klinac je na trenutak izgubio vazduh, ali je nekoliko sekundi nakon toga bilo sve u redu - priča nam ovaj trgovac.

Sve ovo se događalo sinoć oko 23 sata u epicentru Niša gde je zbog lepog vremena bilo na hiljade dece. Policija je utvrdila da je dete samo palo i da nema elemenata krivičnog dela.

