"OTAC MU JE DOBAR ČOVEK, A ON... S NJIM NE ULAZIM U RAZGOVOR" Komšija mladića ranjenog u Obrenovcu: Ne čudi me

Policija i dalje istražuje gde se tačno u Obrenovcu dogodilo ranjavanje M. S. (27) iz mesta Stubline. Kako se nezvanično saznaje, ranjeni mladić se kobne večeri, nakon što je upucan, sam dovezao automobilom "smart" do kuće, odakle ga je otac prevezao u bolnicu.

M.S. (27) teško je ranjen noćas, sat vremena posle ponoći u Obrenovcu, ali policija još nije utvrdila tačno mesto gde se dogodio obračun, jer ranjeni mladić neće da sarađuje sa inspektorima. On je, kako se nezvanično saznaje, ranjen u Obrenovcu u šake, noge i stomak, a navodno mu je zrno odnelo deo prsta.

Iako teško ranjen, M.S. uspeo je da sedne u svoj automobil „smart“ i doveze do kuće u Stublinama. Tamo ga je otac prebacio u svoj automobil i odvezao kod lekara, gde mu je pružena pomoć.

Meštani sa kojima smo danas razgovarali u mestu odakle je ranjeni mladić potvrđuju da znaju njegovu porodicu.

„Znam tu porodicu, otac mu radi u termoelektrani, a imaju i dosta zemlje. Otac je dobar komšija, ali mu se sin odmetnuo. Njega samo pozdravljam i ne ulazim u neke ozbiljnije razgovore. Uhvatio se sa lošim društvom, pa me i ne čudi da se dogodilo to što se dogodilo, mada je on lep i snažan momak“, kaže jedna stanovnica Stublina.

Ovo je samo poslednja u nizu pucnjava u Obrenovcu i okolini u kojima je u proteklih nekoliko godina bilo više mrtvih i ranjenih. Ranjeni momak je od ranije poznat policiji, a protiv njega su podnošene krivične prijave zbog tuča, razbojništva kao i krivičnih dela vezanih za drogu.

Motivi napada na M.S. nisu poznati pošto on ne sarađuje sa policijom i za sada se ne isključuje nijedna mogućnost.

