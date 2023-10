"PIŠE MI DA ĆE UMRETI ZA NJIM" Reči supruge preminulog Darka (22) KIDAJU DUŠU: Iza sebe ostavio sinčića koji pita GDE MU JE TATA

"Zašto si nas ljubavi ostavio, lave moj, volim te najviše na svetu", reči su neutešne supruge Darka L. (22), koji je izgubio bitku za život, nakon što je pretrpeo ozbiljne povrede u nesreći koja se dogodila 18. oktobra u fabrici u Obrenovcu.

Naime, iza tragično preminulog radnika ostali su supruga i dete. Žena se od Darka oprostila srceparajućim rečima koje teraju suze na oči.

"Moja lepa, jedinstvena učenica Silvana je ostala bez muža, a njen mali sinčić bez oca. Upravo mi piše da će umreti za njim. Silvana je moja ljubimica. Imale smo poseban odnos u školi. Ostale smo u kontaktu, dopisijemo se i srećemo. Njena sreća, tako očigledna, tako jednostavna, tako nenameštena mi je često ulepšavala dan.", reči su poznanice neutešne supruge, koja se oglasila na društvenim mrežama.

foto: Printscreen Facebook

Naime oko dva sata posle ponoći 18. oktobra došlo je do nesreće u proizvodnom pogonu kada je jedan radnik poginuo, a Darko je bio u kritičnom stanju i lekari su mu se herojski borili za život. Ipak, mladić nije izdržao, preminuo je sinoć.

Do nesreće je došlo kada je tokom rada na mašini "Tocilo" došlo do pucanja kamena i povređena su dvojica radnika. G. C. (43) je preminuo u Domu zdravlja u Obrenovcu.

Darko je ostavio porodicu koja je živela u nadi da će se mladić oporaviti i pobediti povrede. On je imao samo 22 godine i ostavlja iza sebe dete od dve godine.

- On je dete, ima 22 godine. Ima dete od dve godine - pričao je kroz suze član Darkove porodice.

Podsetimo, istraga nesreće je u toku, a iz kompanije u kojoj se dogodila rekli su da se takva nesreća dosad nije dogodila u drugim zemljama.

- Na rasvetljavanju ovog slučaja su uključene sve nadležne institucije, a kompanija će učiniti sve da se okolnosti pod kojima se ovaj slučaj desio detaljno ispitaju kako se ovako nešto ne bi ponovilo - naveli su iz kompanije.

Kurir.rs/Republika