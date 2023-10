DA LI JE PLEN OD POLA MILIONA EVRA U KRAGUJEVCU BIO TIPOVAN? Nedić: To su profesionalci, imali su tačnu i ozbiljnu informaciju!

Uhapšen opasan provalnlik, iz jedne kuće u Kragujevcu odneo plen u vrednosti od pola miliona evra! Da li je imućna kragujevačka porodica bila tipovana?!

Dve kuće obijene su tokom pretprošle noći u okolini Loznice! Hapšenje lopova širom Beograda, pale su dve grupe - jedni čekićem pretukli i pokrali čoveka- drugi naoružani opelješili menjačnicu!

foto: Shutterstock

Ovi naslovi samo potvrđuju činjenicu da je najčešće krivično delo u Srbiji teška krađa, na drugom mestu je trgovina drogom, a na trećem razbojništvo.

Prema statistici Apelacionog suda u Beogradu, najveći broj predmeta koji je rešavan po žalbama tokom prethodnih pet godina – odnosi se na krivična dela protiv imovine.

O ovoj temi u "Pulsu Srbije" razgovarao je Rajko Nedić, odgovornim urednik Kurira.

Ako pretpostavimo da je većina ovakih pljački tipovana, Nedić je odgonetnuo kakvi ljudi su najčešće mete:

01:08 DA LI JE PLEN OD POLA MILIONA EVRA U POŽAREVCU BIO TIPOVAN? Nedić: To su profesionalci, imali su tačnu i ozbiljnu informaciju!

- Na meti pljačaša je svakako državna i privatna imovina. Što se privatne tiče, to su pre svega provale u stanove, kuće, automobile, a poslednjih godina u porastu je taj vid pljački tzv. tipovanih, gde su uglavnom na meti novac, zlato, dragocenosti, satovi... Dok se tehnika manje krade, jer je dostupna, a samim tim i jeftinija, a i ne isplati se da tokom provale vade tehničke uređaje. Dešavalo se da kradu i umetnička dela, poput slika.

Potom je Nedić nastavio razgovor, rekavši da lopovi ne biraju:

- Lopovi ne biraju, pa samim tim postoje i različite vrste krađa, ali i različiti tipovi lopova. Imate one profesionalce,koji imaju ozbiljnu i tačnu informaciju oko njihove mete, kao ovo u Kragujevcu, tu su znali da imaju ogroman plen, od čak pola miliona evra, ali imate i one lopovi koji upadaju u kuće dok su prazne, i to sezonski rade kako im naleti situacija.

